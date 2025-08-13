A- A+

ROTA FALSA Golpe na Uber: operação mira fraude que usou IA e lesou app em R$ 115 mil com viagens falsas Chamada de Rota Falsa, ação visa a cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no golpe

A Polícia Civil do Rio fez nesta quarta-feira (13) uma operação que tem como alvo suspeitos de cometer fraude e lesar a Uber em mais R$ 110 mil.



Agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF) foram às ruas para cumprir cinco mandados de busca e apreensão. A ação foi batizada de Rota Falsa.

De acordo com as investigações, os suspeitos exploravam uma vulnerabilidade nos pagamentos via Pix feitos para o aplicativo de transporte.



Eles criaram contas falsas de motorista e passageiros, com o auxílio de Inteligência Artificial, para iniciar corridas.



Nessas viagens fraudulentas eram inseridas diversas paradas, o que encarecia o valor final.

Quando o usuário chegava ao destino final, a Uber, conforme suas políticas de repasse, fazia o pagamento integral ao motorista, incluindo os valores adicionais decorrentes das paradas.



Mas o montante referente às paradas extras permanecia em aberto na conta do usuário que, de forma deliberada, não realizava o pagamento e abandonava a conta, tornando-a inativa.



A Uber, então, se via obrigada a arcar com a diferença não quitada pelos falsos usuários.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, a empresa identificou mais de 2 mil corridas com indícios fraudulentos.



"Os suspeitos abriram 480 contas em nomes de falsos motoristas e passageiros e, entre essas, 478 foram criadas do endereço residencial de um dos investigados. Os policiais ainda identificaram que grande parte das contas bancárias vinculadas no aplicativo era de uma outra integrante dessa quadrilha", afirmou a corporação.

Os policiais ainda apuraram que os criminosos fraudavam o sistema de verificação da plataforma para a criação das contas falsas.



"Eles utilizam inteligência artificial para manipular imagens digitalmente e também usavam imagens físicas, com rostos de outras pessoas impressos em folhas de papel e colocavam por cima da própria face deles", completou a polícia.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos neste esquema, garantindo a aplicação da lei e a recuperação dos valores desviados.

Em nota enviada ao g1 Rio, a Uber falou sobre o caso. Confira a íntegra:

A Uber esclarece que os mecanismos antifraude da plataforma detectaram os casos relatados, o que fez com que a empresa realizasse a denúncia para as autoridades competentes.



Desde então, a Uber vem colaborando de forma ativa com a polícia para a identificação dos suspeitos, sempre respeitando os termos da lei.

Nossas equipes de detecção de fraudes usam análises manuais e sistemas automatizados de aprendizado que analisam mais de 600 tipos de sinais diferentes à procura de comportamentos fraudulentos.



Estamos permanentemente implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes e aprimorarmos o treinamento dos nossos agentes, enquanto seguimos trabalhando para ficar à frente dos golpes mais recentes.

Veja também