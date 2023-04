A- A+

Operação Shark Attack Quadrilha que usa fotos de ministros para dar golpes virtuais é alvo de operação em PE e no DF Infratores criavam falsos perfis no WhatsApp e usavam fotos dos políticos para persuadir as vítimas

Membros de uma quadrilha que usa fotos de ministros dos governos de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) e outros políticos para extorquir vítimas são alvo da Operação Shark Attack, deflagrada nesta quarta-feira (5) pela Polícia Civil de Pernambuco, em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal.

O site Metrópoles noticiou que o senador Jaques Wagner (PT-BA); o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho; e os ministros Carlos Lupi (Previdência), Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Camilo Santana (Educação) são alguns dos nomes usados para os golpes.

De acordo com a Polícia Civil pernambucana, os infratores criavam falsos perfis no WhatsApp e usavam fotos dos políticos para persuadir as vítimas. Eles obrigavam as vítimas a transferirem valores, que, posteriormente, eram pulverizados para outras contas com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro.

"As evidências virtuais coletadas nos equipamentos informáticos serão periciadas pelo Instituto de Criminalística para a continuidade das investigações", explicou a corporação.

Em Pernambuco, são cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois na cidade de Jaboatão dos Guararapes e outro em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Em Jaboatão, funcionava uma espécie de central de distribuição de sinal clandestina.

Os investigados poderão ser condenados por:

- associação criminosa;

- falsa identidade;

- estelionato qualificado;

- lavagem da capitais.

As penas podem chegar a até 22 anos de prisão.

