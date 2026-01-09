A- A+

VENEZUELA González Urrutia pede 'reconhecimento explícito' de sua eleição para presidente da Venezuela Eleições foram oficialmente vencidas por Nicolás Maduro, mas oposição denunciou fraudes

O opositor venezuelano, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha, pediu nesta sexta-feira (9) o "reconhecimento explícito" de sua suposta vitória nas eleições presidenciais de 2024, oficialmente vencidas por Nicolás Maduro, que foi capturado no início de janeiro pelos Estados Unidos.

"A reconstrução democrática na Venezuela depende do reconhecimento explícito dos resultados eleitorais de 28 de julho de 2024", afirmou ele durante uma conversa por telefone com o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, segundo um comunicado divulgado por sua equipe.

Com um mandado de prisão expedido pelas autoridades venezuelanas, González Urrutia deixou o país em setembro de 2024 e se exilou em Madri. A oposição venezuelana, que publicou as atas de apuração dos votos — consideradas falsas pelo governo —, afirma que ele é o legítimo vencedor das eleições.

Quiero informar que tuve una conversación telefónica -duró 17 minutos- con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la situación de Venezuela.



Le manifesté que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser… pic.twitter.com/Hv467Y1U60 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 9, 2026

Veja também