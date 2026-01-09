Sex, 09 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VENEZUELA

González Urrutia pede 'reconhecimento explícito' de sua eleição para presidente da Venezuela

Eleições foram oficialmente vencidas por Nicolás Maduro, mas oposição denunciou fraudes

Reportar Erro
Edmundo Gonzalez Urrutia, líder da oposição da VenezuelaEdmundo Gonzalez Urrutia, líder da oposição da Venezuela - Foto: Jose Jordan/AFP

O opositor venezuelano, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha, pediu nesta sexta-feira (9) o "reconhecimento explícito" de sua suposta vitória nas eleições presidenciais de 2024, oficialmente vencidas por Nicolás Maduro, que foi capturado no início de janeiro pelos Estados Unidos.

"A reconstrução democrática na Venezuela depende do reconhecimento explícito dos resultados eleitorais de 28 de julho de 2024", afirmou ele durante uma conversa por telefone com o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, segundo um comunicado divulgado por sua equipe.

Leia também

• Trump diz que cancelou 2ª onda de ataques contra Venezuela após libertações de presos políticos

• China, o parceiro indispensável da Venezuela de Maduro

• Trump elogia Venezuela por libertar presos políticos, em sinal de "busca da paz"

Com um mandado de prisão expedido pelas autoridades venezuelanas, González Urrutia deixou o país em setembro de 2024 e se exilou em Madri. A oposição venezuelana, que publicou as atas de apuração dos votos — consideradas falsas pelo governo —, afirma que ele é o legítimo vencedor das eleições.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter