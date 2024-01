A- A+

TECNOLOGIA Google começa a desativar a partir de amanhã cookies usados por anunciantes; entenda Plataforma quer acabar completamente com o rastreamento de dados por terceiros até o fim do ano

O Google começa a desativar os cookies ativados nas suas plataformas por terceiros (ou seja, de outras empresas e aplicativos) para 1% dos usuários do Chrome a partir desta quarta-feira. O objetivo, segundo a empresa, é iniciar um teste para acabar completamente com o uso de cookies por terceiros até o fim do ano.

Como parte da fase de testes de uma iniciativa para reduzir o rastreamento de dados que anunciantes usam para identificar consumidores. A meta é acabar completamente com o uso de cookies de terceiros a partir do terceiro trimestre deste ano.

Sabe quando você está buscando passagens de avião para viajar e, da noite para o dia, todos os sites começam a mostrar anúncios relacionados a isso? São os cookies, softwares que permitem que sites e anunciantes rastreiem o comportamento online dos usuários, o que serve, na teoria, para melhorar a experiência de navegação, mas tem sido motivo de polêmica em torno da privacidade na internet.

O cronograma para eliminar os cookies de terceiros, no entanto, está sujeito ao órgão regulador antitruste do Reino Unido, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA). A CMA está investigando se o plano do Google de cortar os cookies pode afetar a concorrência na publicidade digital.

Na semana passada, em acordo firmado com a Justiça dos Estados Unidos, o Google reconheceu que rastreou dados milhões de usuários que pensavam usar o navegador no modo anônimo. Em tese, ao habilitar essa opção de navegação, o Chrome não deveria salvar histórico, cookies e dados dos sites acessados, nem informações inseridas em formulários.

Anunciantes dizem que a perda de cookies no navegador mais popular do mundo limitará sua capacidade de coletar informações para personalizar anúncios e os tornará dependentes dos bancos de dados de usuários do Google.

