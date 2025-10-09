A- A+

Inteligência artificial Google lança nova plataforma com ferramentas de IA para empresas Sistema vai combinar o Gemini com modelos desenvolvidos por parceiros e promete automatizar processos complexos

O Google Cloud, divisão de serviços de nuvem da gigante norte-americana, anuncia nesta quinta-feira (9) o lançamento da Gemini Enterprise, uma plataforma que reúne diferentes tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA) voltada a empresas. Ela combina os modelos Gemini (do Google) e agentes desenvolvidos internamente ou por parceiros, e conecta esses recursos aos sistemas corporativos das organizações. Isso permite criar agentes avançados capazes de automatizar processos complexos, integrando informações internas e externas.

A plataforma oferece agentes pré-construídos para tarefas especializadas, como pesquisas e análise de dados, mas permite que as empresas combinem agentes complementares do ecossistema Google ou criados internamente.

Segundo o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, a primeira geração de IAs, apesar de promissora, não conseguia executar tarefas que considerassem todo o ecossistema de uma empresa. Por isso, ele afirma, era necessário construir uma plataforma abrangente, capaz de se conectar ao contexto das companhias, aos fluxos de trabalho e às pessoas — como o Google Enterprise.

A ideia é que a ferramenta ofereça a cada funcionário uma interface de chat, alimentada pelos modelos Gemini do Google, que criam o “cérebro” do sistema e fornecem inteligência para cada tarefa.

— Qualquer usuário pode analisar informações e orquestrar agentes para automatizar processos em toda a organização. Não se trata apenas de tornar uma tarefa mais fácil. Trata-se de tornar fluxos de trabalho inteiros mais inteligentes, pesquisando e encontrando informações de todos os seus documentos corporativos, aplicativos, sistemas de e-mail e chat, e automatizando processos usando agentes com qualquer um de seus aplicativos corporativos.



A plataforma se conecta de forma segura, segundo a empresa, aos dados corporativos armazenados no Google Workspace, Microsoft 365 ou em sistemas empresariais como Salesforce e SAP. Isso abre possibilidades para diferentes áreas dos negócios, por exemplo:

Recursos Humanos (RH): automatizar a triagem de candidatos, personalizar a integração de novos funcionários com agentes de IA, analisar o sentimento dos colaboradores e identificar lacunas que ajudam no planejamento da força de trabalho.

Financeiro: automatizar processos como modelagem orçamentária, obter uma visão unificada dos dados financeiros para decisões mais rápidas e fortalecer a governança com agentes de IA que operam dentro da conformidade. Além disso, os agentes podem gerar insights que identificam riscos e oportunidades de crescimento.

O Google Cloud anunciou também o Data Science Agent, atualmente em pré-visualização. A ferramenta automatiza tarefas de limpeza de dados, acelera a pesquisa dessas informações, encontra padrões instantaneamente e simplifica o desenvolvimento de modelos complexos.

Os planos anuais das edições Gemini Enterprise Standard e Plus começam em US$ 30 por usuário ao mês, enquanto os planos anuais do Gemini Business começam em US$ 21. A edição Business terá lançamento em 9 de outubro, com teste gratuito de 30 dias para todos os clientes.

A empresa também está anunciando o primeiro agente multimodal para entender e criar texto, imagem, vídeo e fala, integrado diretamente aos aplicativos do Workspace. O Google Vids, por exemplo, poderá transformar uma apresentação em vídeo, com roteiro e narração gerados por IA. Para o Google Meet, haverá tradução de fala em tempo real para todos os clientes, incluindo ajuste de tom e expressão para tornar as conversas fluidas.

Além de permitir que os clientes implantem agentes de parceiros integrados ao Gemini Enterprise, a plataforma também trará um novo localizador que ajuda a encontrar rapidamente os agentes para cada necessidade. Para os parceiros que desenvolvem agentes de IA, o Google agora oferece a possibilidade de vender essas ferramentas. Os clientes podem pesquisar agentes de fornecedores confiáveis e filtrar, adquirindo-os no Google Cloud Marketplace ou diretamente pelos parceiros.

Veja também