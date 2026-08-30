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MUDANÇAS Google Maps muda nome do Lago Ontário para 'Lago América' nos EUA Trump assinou uma ordem executiva na quinta-feira para mudar "imediatamente" o nome do "Lago Ontário" para "Lago América"

A Casa Branca comemorou, neste domingo (30), a mudança do nome do Lago Ontário para "Lago América" para usuários americanos no Google Maps, após o presidente, Donald Trump, ter decidido alterar o nome do lago na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá.

"É oficial! Agora é LAGO AMÉRICA no Google Maps!", publicou no X Steven Cheung, diretor de comunicação da Casa Branca, neste domingo.

Em meio a uma disputa comercial com o Canadá, Trump assinou uma ordem executiva na quinta-feira para mudar "imediatamente" o nome do "Lago Ontário" para "Lago América".

Essa decisão, que não possui reconhecimento internacional, foi fortemente criticada pelas autoridades canadenses.

"É completamente absurdo", disse Doug Ford, primeiro-ministro da província canadense de Ontário, à ABC News neste domingo. "Ninguém vai chamá-lo de 'Lago América'."

O Google explicou que mudou o nome para usuários nos Estados Unidos para se alinhar com as fontes oficiais do governo, especificamente o Sistema de Informação de Nomes Geográficos dos EUA (GNIS).

Os usuários do aplicativo no Canadá continuarão vendo o nome "Lago Ontário", enquanto o resto do mundo verá os dois nomes juntos para designar essa vasta massa de água, um dos Grandes Lagos que formam a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá.

No aplicativo "Mapas" da Apple, o nome "Lago Ontário" permanecia inalterado até este domingo.

No início de seu segundo mandato, Trump ordenou de forma semelhante que o nome do "Golfo do México" fosse alterado para "Golfo da América".

Essa decisão, fortemente contestada pelo México, também resultou em uma mudança na exibição dos aplicativos do Google e da Apple.

A mudança no nome do lago canadense-americano ocorre em um momento de renovada ofensiva de Trump contra o Canadá, cuja possível anexação ele tem sugerido repetidamente.

Os dois países estão atualmente em uma guerra comercial sobre tarifas.

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