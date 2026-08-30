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MAPA Google Maps muda nome do Lago Ontário para 'Lago América' nos EUA Em meio a uma disputa comercial com o Canadá, Trump assinou na quinta-feira uma ordem executiva para mudar "imediatamente" o nome do "Lago Ontário" para "Lago América"

A Casa Branca comemorou neste domingo (30) a mudança de nome para os usuários americanos do Google Maps do lago Ontário para "Lago América", depois que Donald Trump decidiu unilateralmente modificar o nome do lago que fica na fronteira entre Estados Unidos e Canadá.

"É oficial! É LAGO AMÉRICA no Google Maps!”, tuitou na manhã de domingo Steven Cheung, diretor de comunicações da Casa Branca.

Em meio a uma disputa comercial com o Canadá, Trump assinou na quinta-feira uma ordem executiva para mudar "imediatamente" o nome do "Lago Ontário" para "Lago América".

A decisão, que não conta com reconhecimento internacional, foi fortemente criticada pelas autoridades canadenses.

No domingo, Trump lançou uma nova ofensiva de ataques contra o Canadá, em particular contra sua indústria automobilística.

"Não quero carros canadenses, não quero peças canadenses, não quero nada canadense", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

"É completamente absurdo", declarou Doug Ford, primeiro-ministro da província canadense de Ontário, à ABC News no domingo. "Ninguém vai chamá-lo de 'Lago América'."

Em uma publicação em seu blog, o Google explicou que mudou o nome para os usuários nos Estados Unidos para se alinhar às fontes oficiais do governo, especificamente ao Sistema de Informação de Nomes Geográficos (GNIS) dos Estados Unidos.

Os usuários do aplicativo no Canadá continuarão vendo o nome "Lago Ontário", enquanto o restante do mundo verá os dois nomes juntos para designar essa vasta massa de água, um dos Grandes Lagos que formam a fronteira entre Estados Unidos e Canadá.

No aplicativo "Maps", da Apple, o nome "Lago Ontário" permanecia inalterado até este domingo.

No início de seu segundo mandato, Trump ordenou, de maneira semelhante, que o nome do "Golfo do México" fosse alterado para "Golfo da América".

A mudança do nome do lago canadense-americano ocorre em um momento de renovada ofensiva do republicano contra o Canadá, cuja possível anexação ele sugeriu repetidamente.

Os dois países estão atualmente em conflito em relação às tarifas.

"Fomos enganados durante décadas, e isso vai acabar", disse Trump sobre o Canadá em sua publicação nas redes sociais.

Ele também destacou o sucesso da fábrica da Ford Motor na região de Detroit, onde a empresa trabalha para montar picapes F-150.

Muitos motores da F-150 são fabricados do outro lado da fronteira, em Windsor, Ontário. Mas Trump ameaçou dobrar as tarifas sobre esse tipo de autopeça para 50%, assim como sobre outros produtos canadenses.

O Canadá respondeu com tarifas sobre produtos americanos que variam de 15% a 50%.

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