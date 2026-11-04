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Tecnologia

Google vai desativar ferramentas de IA para estudantes

O gigante das buscas online domina as ferramentas digitais das escolas americanas, com aplicativos como Gmail, Docs e Classroom sendo usados em salas de aula de todo o país

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Google vai desativar ferramentas de IA para estudantesGoogle vai desativar ferramentas de IA para estudantes - Foto: Martin Oeser/AFP

O Google anunciou nesta semana que vai desativar por padrão suas ferramentas de inteligência artificial (IA) para estudantes, em meio a um debate sobre como essa tecnologia deveria ser usada nas salas de aula.

O gigante das buscas online domina as ferramentas digitais das escolas americanas, com aplicativos como Gmail, Docs e Classroom sendo usados em salas de aula de todo o país. Seus computadores de baixo custo Chromebooks são os mais distribuídos entre os estudantes.

Segundo mudanças anunciadas ontem pelo Google em seu blog, o Gemini, Gemini Notebook, Gemini no Classroom e o mecanismo de busca serão desativados por padrão para alunos do ensino fundamental ao ensino médio, mas os responsáveis pelas escolas poderão ativá-los.

A empresa informou à AFP que os novos controles serão implementados globalmente, a começar pelos Estados Unidos, ainda sem data definida. As escolas não poderão oferecer aos alunos o Google Search sem as funções de IA.

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O vice-presidente de Educação do Google, Chris Phillips, explicou ao jornal The New York Times que "o Search e a IA estão profundamente integrados", uma vez que as funcionalidades de inteligência artificial foram incorporadas ao mecanismo de busca da empresa.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, acusou o Google de "tentar usar seu poder monopolista para impor a IA" nas escolas públicas. A cidade e Los Angeles anunciaram planos para restringir o acesso a ferramentas de IA nos dispositivos escolares.

O Google ressaltou no X que as mudanças anunciadas ontem dão "mais opções às escolas, e não menos". "Sabemos que existe uma preocupação com o uso da IA pelos estudantes em trabalhos escolares, e os estabelecimentos nos disseram que querem ter controle."

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