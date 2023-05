A- A+

O Google anunciou, nesta quarta-feira (24), a doação de 23.500 bolsas de estudo, das certificações de carreira da empresa, nos cursos de UX Design, Suporte em TI, Análise de Dados e Gerenciamento de Projetos. A novidade foi revelada durante o evento Cresça com o Google, que acontece no Recife.

Segundo a empresa, as vagas irão priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade e serão distribuídas por ONGs e instituições mapeadas com ajuda da Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado e do Porto Digital.

Os treinamentos são desenvolvidos pelo Google e ficarão disponíveis no Coursera, plataforma de aprendizado on-line para a capacitação em especialidades demandadas pelo mercado. Não será exigida alguma experiência prévia.

Além das doações regionais, até 2026, a empresa afirmou que ainda deve distribuir 500 mil bolsas para todo o Brasil.

Durante o evento na capital pernambucana, o Google aproveitou para detalhar suas ações para colaborar com os esforços em prol da capacitação profissional, da aceleração da economia e de melhorias na rotina das pessoas.

A empresa aproveitou para apresentar seus projetos para capacitação, treinamento e educação, como o programa Ela Pode, focado em mulheres negras das regiões Norte e Nordeste, e o Google Cloud Academy, que disponibiliza a qualquer instituição de ensino superior ou técnico a possibilidade de se inscrever para oferecer aos estudantes o acesso gratuito a capacitações certificadas do Google.

Entre as instituições de ensino de Pernambuco que contam com programas do Google Cloud, estão: CESAR School, Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Uninassau Recife, Uninassau Campus Caxangá, Universidade de Pernambuco (UPE).

“O Google percebe a crescente demanda do mercado por mão de obra qualificada em áreas da tecnologia e entende a necessidade de colaborar para a formação desses profissionais, uma vez que tem expertise na área. Assim, o Google compartilha conhecimento e incentiva a educação, capacitando empreendedoras e formando novos profissionais na área de tecnologia por meio de cursos de formação profissional desenvolvido e ministrado por profissionais do Google, sempre com foco em reduzir disparidades sociais no mercado de negócios e trabalho”, explicou Maia Mau, diretora de Marketing do Google Brasil.

Vale destacar que a Busca do Google também contribui para a capacitação de criadores de conteúdo de todo o Brasil, incluindo os recifenses.

Com objetivo de trazer mais diversidade de vozes na web, o Google promove, em parceria com a Creators LLC, o Black Creator Program, uma iniciativa global para capacitar criadores negros com ferramentas para dar vida às suas histórias online, incentivando a produção de conteúdo mais representativo e de qualidade.

