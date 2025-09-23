A- A+

Tecnologia GoPro renova linha de câmeras com lançamento da Max 2, com lente 360° e gravação 8K Companhia optou por não renovar a versão Hero neste ano, acirrando concorrência com rivais como DJI Osmo e Insta360. Vendas começam em setembro nos EUA

A GoPro está renovando sua principal linha de câmeras. Desta vez, em vez de anunciar a nova versão da GoPro Hero (atualmente na versão 13), a companhia aposta no lançamento da Max 2, em novo formato em sua primeira atualização desde a década passada.

A ideia é ampliar a busca por consumidores que querem capturas com maior resolução, em até 8K, o dobro do modelo anterior de 4K, e novos formatos, com gravações de vídeos em 360 graus. As vendas começam no dia 30 de setembro nos EUA.

A Max 2 é uma câmera que filma em 360° com resolução de 8K, capaz de capturar mais de 1 bilhão de tons de cor. Segundo a GoPro, os vídeos gerados nesse formato têm cerca de 10 vezes mais dados que um vídeo típico de celular, oferecendo mais detalhes. A nova tela sensível ao toque da câmera é cerca de 10% maior do que a da geração anterior.

É possível gravar em câmera lenta com até três velocidades diferentes e utilizar um bastão de selfie que se torna invisível no vídeo, graças ao sistema de costura entre as lentes opostas, que “apagam” o bastão das imagens. Isso gera o efeito de câmera flutuante, muito procurado por criadores de conteúdo.

De acordo com Pablo Lema, vice-presidente sênior de Produtos da GoPro, a Max 2 oferece até 21% mais pixels do que a concorrência em vídeos 8K, o que garante maior nitidez.

Troca manual de lentes

A nova câmera reconhece automaticamente o tipo de lente instalada, recurso herdado da Hero Black 13. Com isso, a troca das lentes pode ser feita de forma manual sem a necessidade de calibração. Com isso, a empresa quer se diferenciar dos principais concorrentes que investem em modelos semelhantes. Hoje, DJI Osmo e Insta360 também contam com modelos semelhantes.

Integração com Apple Vision Pro

A Max 2 também é capaz de registrar fotos em 360 graus com resolução de 29 megapixels. Efeitos noturnos como rastros de estrelas (star trails) e trilhas de luz de veículos, antes disponíveis apenas na linha Hero Black, agora também fazem parte da Max 2, permitindo capturas criativas mesmo à noite.

— A Max 2 está equipada com seis microfones para captação em 360 graus, com redução inteligente de ruído de vento. Quando filmando com uma única lente, o áudio é ajustado automaticamente para priorizar os sons à frente da câmera. A integração com o Apple Vision Pro traz suporte a áudio ambissônico, oferecendo som espacial completo e imersivo, como se o usuário estivesse realmente dentro da cena — diz Lema.



Diferentes modos de captura

A câmera conta ainda com dois modos de captura inteligentes: POV (ponto de vista, na sigla em inglês), que grava sob a perspectiva do olho de quem está usando a câmera, e o modo selfie, que foca na reação de quem grava.

Esses modos estão disponíveis tanto na câmera quanto no aplicativo da companhia chamado Quik, e podem ser alternados após a gravação.

No app, recursos com inteligência artificial permitem selecionar um objeto no vídeo para que a IA acompanhe automaticamente o movimento na imagem, permitindo o reenquadramento do vídeo conforme o trajeto do objeto. Outra função chamada Motion Frame permite usar o movimento do celular para controlar a câmera virtual dentro do vídeo, criando efeitos suaves.

Bastão com 2,7 metros

A GoPro também está lançando nova linha de acessórios como bastão de carbono com 2,7 metros de extensão, ideal para filmagens com aparência de drone, um bastão flutuante de 80 cm para uso no mar e um suporte de esqui com bastão para capturas com as mãos livres. Ao todo, são 16 novos acessórios.

Estabilizador com IA

Além da câmera, a empresa apresenta um novo produto: o Fluid Pro AI, um estabilizador inteligente com inteligência artificial. Compatível com câmeras GoPro, smartphones e câmeras compactas de até 400g, o equipamento é ideal para videomakers, vloggers e criadores de conteúdo.

O Fluid Pro AI utiliza visão computacional e um sistema de inteligência artificial para rastrear automaticamente as pessoas na imagem. A bateria dura até 18 horas.

Versão menor da GoPro

A empresa também revelou a Lit Hero, uma GoPro ultracompacta, com apenas 93 gramas, resistente, à prova d’água e com bateria integrada de longa duração.

A Lit Hero conta com iluminação embutida composta por LEDs com três níveis de intensidade, ideal para gravações noturnas ou em ambientes com baixa luz.

Ela grava vídeos em 4K a 60 quadros por segundo e captura fotos com 12 megapixels de resolução. O Fluid Pro AI e a Lit Hero chegam ao mercado em outubro.

