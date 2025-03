A- A+

Saúde Gordura no fígado está associada ao aumento do risco de morte por diversas doenças O achado foi publicado na revista científica Journal of Hepatology

Pessoas com doença hepática gordurosa, causada pelo acúmulo de gordura no fígado, têm quase o dobro da taxa de mortalidade da população em geral, como mostra um novo estudo encabeçado pelo Instituto Karolinska, localizado na Suécia.

O risco de morte está relacionado à doença hepática, assim como a outros problemas de saúde comuns, como câncer e doenças cardiovasculares.

As descobertas foram publicadas na revista científica Journal of Hepatology.

"Muitas pessoas não sabem que têm doença hepática gordurosa porque ela raramente causa sintomas nos estágios iniciais. Nosso estudo mostra que pessoas diagnosticadas com doença hepática gordurosa têm um risco maior de morrer de muitas doenças diferentes, não apenas de doença hepática", diz Axel Wester, professor assistente do Departamento de Medicina, Huddinge, Karolinska Institutet e médico do Karolinska University Hospital.

Para encontrar estes resultados, a equipe de pesquisa investigou todos os pacientes diagnosticados com MASLD na Suécia entre 2002 e 2020, mais de 13.000 pacientes no total, e analisou seu risco de morte por diferentes causas em comparação com a população em geral.

Assim, observaram que a taxa de mortalidade geral para pessoas com gordura acumulada no fígado oi quase duas vezes maior.

O risco foi especialmente elevado para morte por doença hepática (mortalidade 27 vezes maior) e câncer de fígado (mortalidade 35 vezes maior).

No entanto, as causas mais comuns de morte foram doença cardiovascular e câncer não hepático, com taxas de mortalidade 54 e 47% maiores, respectivamente.

"É importante que não nos concentremos apenas no fígado ao tratar pacientes com doença hepática gordurosa. Uma abordagem holística e intervenção precoce envolvendo diferentes especialidades médicas podem ser cruciais para melhorar o prognóstico desses pacientes", afirma Hannes Hagström, professor adjunto do Departamento de Medicina do Huddinge, Instituto Karolinska e médico sênior do Hospital Universitário Karolinska.

Causas para o fígado gorduroso

Segundo o Manual MSD, estão dentre as principais causas para o fígado gorduroso:

Consumo de grandes quantidades de álcool;

Obesidade;

Anormalidades metabólicas, como excesso de peso corporal, resistência à insulina (como pode ocorrer no diabetes) e níveis altos de gordura (triglicerídeos e colesterol) no sangue;

Toxinas; e

Medicamentos (incluindo corticosteroides, tamoxifeno e outros usados na quimioterapia), distúrbios metabólicos hereditários.

Sintomas do fígado gorduroso

Diferente da esteato-hepatite, o fígado gorduroso provoca sintomas difíceis de identificar. Porém, é comum que as pessoas com a doença sintam cansaço ou um desconforto contínuo na região do abdômen.

O fígado também costuma aumentar e pode ser palpado pelos médicos durante o exame físico.

