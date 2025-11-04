A- A+

Saúde Gordura no fígado é tema de encontro entre especialistas no Hospital das Clínicas nesta quarta (5) Evento faz parte da edição pernambucana do Brazilian Mash Road

Cirurgiões bariátricos, hepatologistas e outros médicos especialistas se reúnem nesta quarta-feira (5), no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), na Zona Oeste do Recife, para discutirem estratégias de diagnóstico e tratamento da doença esteatótica metabólica, conhecida como gordura no fígado, e seus impactos na saúde.

O evento faz parte da edição pernambucana do Brazilian Mash Road e é apoiado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e pela Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH).

O encontro contará com parte teórica com especialistas de referência nacional; realização de cirurgias bariátricas metabólicas ao vivo, com avaliação hepática em tempo real (FibroScan); e integração multidisciplinar entre cirurgia e hepatologia.

A programação do evento tem início às 7h30 e segue até às 18h.

As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser realizadas neste link.

Doença hepática

A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD, em inglês) é a doença mais comum do fígado, afetando 30% da população mundial.

A enfermidade compreende um espectro de manifestações hepáticas associadas a distúrbios metabólicos e cardiovasculares, como obesidade e/ou distribuição desfavorável de gordura, resistência à insulina, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes tipo 2.

Nos casos iniciais geralmente não causa sintomas, porém nos casos mais graves, pode evoluir para inflamação, cirrose e câncer.

“A MASLD é a principal causa de doença hepática crônica no mundo e está se tornando a principal indicação para transplante hepático, tornando-se um assunto central para o planejamento de ações de prevenção e tratamento”, explicou a cirurgiã do aparelho digestivo do HC e organizadora do evento, Clarissa Noronha.

Serviço

“Brazilian Mash Road” - Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica

Endereço: Hospital das Clínicas (Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife)

Data: Quarta-feira (5)



Programação

8h | Aulas teóricas e exposição dos casos clínicos do evento (Anfiteatro 1)

10h | Coffee break (exposição do Fibroscan)

10h30 | exames de Fibroscan (Enfermaria de Cirurgia Geral)

12h às 13h | Intervalo para almoço

13h às 18h | Cirurgias bariátricas com Clarissa Guedes, Flávio Kreimer, Luciana Siqueira e Álvaro Ferraz (com biópsia hepática ao vivo com os gastroenterologistas e hepatologistas no Bloco Cirúrgico do hospital; após 30 dias, será enviada aos participantes a tabela de resultados dos casos com todos os dados – scores, Fibroscan e resultado histopatológico da biopsia hepática)



Sequência das aulas teóricas

Definição, epidemiologia e grupos de risco – Pedro Falcão, hepatologista

MALSD e cirurgia bariátrica: A visão do hepatologista – Edmundo Lopes, gastroenterologista

A visão do cirurgião bariátrico – tratamento cirúrgico para MASLD – Fernando de Barros, cirurgião

Tratamento clínico para MASLD – Andrea Doria, hepatologista

Casos clínicos

Rodada de perguntas e respostas



Com informações da assessoria

