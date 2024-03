Gorila persegue e encurrala funcionárias em zoológico nos EUA; veja vídeo

A- A+

Um vídeo que mostra dois tratadores do Zoológico de Forth Worth, no Texas (EUA), tentando fugir de um gorila após ficarem presos no espaço destinado aos primatas viralizou no TikTok na última quinta-feira. Os visitantes acabaram gravando o momento que já conta com mais de 145 milhões de visualizações. Apesar do susto, os funcionários saíram sem ferimentos.

O gorila de dorso prateado chamado Elmo, de 34 anos, perseguiu um dos trabalhadores, que conseguiu escapar por uma porta. Lentamente, a outra tratadora espera o momento certo até que também consegue fugir do animal. O incidente é do dia 20 de outubro de 2023, mas só foi publicado na semana passada, segundo o jornal USA TODAY.

Veja o vídeo da perseguição:

Na gravação, é possível escutar testemunhas assustadas torcendo pela segurança dos funcionários durante o vídeo de 2 minutos. Vale ressaltar que ninguém ficou ferido durante o incidente.

— Oh meu Deus, Deus a ajude, Deus a ajude, Deus a ajude — grita uma mulher no fundo.

O porta-voz do zoológico Forth Worth, Avery Elander, declarou ao USA TODAY que “felizmente, não houve contato físico entre os tratadores e o gorila, e todos os funcionários e animais estão seguros". Além disso, também comentou sobre o processo de trabalho e que todos os dias, os tratadores transferem o grupo de gorilas para seu habitat interno para os funcionários colocarem o almoço dos animais em seu habitat externo.

Além disso, o zoo justificou o ocorrido “devido a um erro do tratador, a equipe entrou no pátio sem saber que o gorila ainda estava em seu habitat”. Em 2015, Elmo se tornou pai do gorila Gus, segundo com um post no Facebook. Ele também foi pai de uma menina nascida no mês passado. A recém-nascida se chama Jameela e nasceu prematura. A beê é o primeiro primata a nascer de cesariana no Fort Worth.

