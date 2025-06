Gosta de comida apimentada? Saiba que ardência demais pode afetar sua saúde

A- A+

Esta semana, o vídeo de um homem passando mal no Reino Unido após ingerir o que era descrito como “o curry mais picante do mundo” viralizou, com 6 milhões de visualizações na rede social X, e chamou atenção para os riscos à saúde de algumas comidas apimentadas demais.

Nas imagens, após uma única garfada do prato — servido pelo dono do restaurante com uma máscara contra gases —, o homem corre para a rua, tira a camisa e precisa ser socorrido, em Londres.

De acordo com o médico de urgência Allan Capin, da Cleveland Clinic, compostos presentes em determinadas pimentas podem causar a constrição dos vasos sanguíneos, elevando drasticamente a pressão arterial e a frequência cardíaca, aumentando o risco de ataques cardíacos para pessoas com coração dilatado e defeitos cardíacos congênitos.

Os potenciais perigos para a saúde de comer pimentas extremamente picantes se devem aos altos níveis de capsaicina, o componente que lhe confere a ardência. Embora especialistas afirmem que é raro morrer por altos níveis de capsaicina, não é impossível, especialmente em casos de condições de saúde prévias.

Em setembro de 2023, Harris Wolobah, um adolescente americano de apenas 14 anos, sofreu um ataque cardíaco fatal após comer a suposta “batata frita mais picante do mundo”, como parte de um desafio nas redes sociais. Uma autópsia constatou que o estudante sofria de uma doença cardíaca subjacente que foi agravada pela alta dose de capsaicina.

O cardiologista James Udelson afirma que uma "estimulação significativa do coração" como, por exemplo, comer alimentos extremamente picantes, poderia resultar em fluxo sanguíneo anormal e batimentos cardíacos irregulares. “Houve relatos de toxicidade aguda com capsaicina, causando isquemia (fluxo sanguíneo anormal) dos músculos cardíacos.”

Escala da picância

Alimentos e ingredientes apimentados geralmente são classificados pela chamada Escala de Scoville. Por exemplo, a "Pimenta X" — a mais picante do mundo — atinge quase 2,7 milhões na escala. Em contraste, a humilde jalapeño atinge apenas 5.000.

Não há um ponto definido na escala de Scoville em que o consumo de um item se torne perigoso, mas quanto mais alto o nível da pimenta, mais intensos são os efeitos adversos, como refluxo ácido, problemas digestivos e até mesmo problemas cardíacos potencialmente fatais.

Há casos documentados de pessoas hospitalizadas, como o de um homem que comeu pelo menos quatro pimentas, classificadas em cerca de um milhão na Escala de Soville.

