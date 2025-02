A- A+

SAÚDE Gosta de comprar verduras ensacadas? Especialistas têm um alerta para você O cuidado com a salada, mesmo aquela que diz ser pré-higienizada, é o mesmo sempre: lave bem

Verduras ensacadas na geladeira parecem uma opção mais saudável do que as demais, não? Geralmente até pagamos mais por elas. Mas a médica endocrinologista e especialista em nutrição espanhola Isabel Viña reacendeu o debate sobre a segurança da salada ensacada.

Ela alertou seus milhares de seguidores do TikTok: "'Se você comer alface ensacada, mesmo que diga lavada, lave-a. Porque ainda há vestígios de bactérias, incluindo listeria, contaminantes e microplásticos. Então, ignore o que diz na embalagem e lave-a".

Geralmente, é recomendado que as pessoas lavem seus vegetais, incluindo alface "pré-lavada", em água fria corrente antes do consumo. Alguns especialistas já alertaram que outras bactérias, como E. Coli, salmonela, norovírus e ciclospora, podem se esconder no ambiente úmido de um saco de alface.

Segundo os especialistas, o ideal é lavar a salada em uma solução com 2 colheres de sopa de água sanitária (sem alvejante e perfume) para cada litro de água. Deixar alguns minutos de molho e depois lavar em água corrente.

Outros cuidados estão relacionados ao armazenamento: guarde na geladeira, pois a temperatura ambiente pode promover o crescimento bacteriano. Acima de tudo, os especialistas imploram que as pessoas verifiquem as datas de validade nas embalagens.

