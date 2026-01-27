A- A+

Sertanejo 'Gosto de todos os estilos', diz líder do PL criticado por ida em show de dupla Jorge e Mateus Pastor da Assembleia de Deus, Sóstenes Cavalcante foi questionado por não comparecer à caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira

O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), reagiu, nesta terça-feira (27), às críticas que recebeu por comparecer ao show da dupla sertaneja Jorge e Mateus no último sábado em Miami (EUA). Pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele ressaltou gostar de todos os estilos musicais, mas disse que compareceu ao evento para acompanhar a família.

Sóstenes, de férias nos Estados Unidos, também foi criticado pelo fato de estar em um Setshow no exterior enquanto bolsonaristas caminharam de Paracatu (MG) a Brasília, em uma manifestação conduzida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na semana passada.

“Eu sou músico, gosto de todos os estilos musicais, desde que tenha letra boa. De verdade, fui mais para acompanhar a família. Quem conhece melhor as músicas são os mais jovens”, disse o parlamentar ao portal PlatôBR. "Nikolas está de parabéns pela iniciativa", acrescentou em referência à caminhada que pedia a anistia de Bolsonaro, um tema que Sóstenes foi o principal porta-voz na Câmara em 2025.

O deputado ponderou que, por ser uma figura pública, as críticas fazem parte do cargo. Nas redes sociais, Sóstenes não comentou a caminhada de Nikolas, embora tenha compartilhado fotos e vídeos divulgados pelos políticos que compareceram ao ato.

Apesar disso, ele foi questionado por apoiadores, que também ironizaram sua presença no show:

"Nada contra ir ao show de uma dupla sertaneja que faz sucesso no mundo todo, mas não convém, acima de tudo em um momento de batalha na caminhada", escreveu uma internauta. "Por que o deputado não estava na manifestação?", questionou outro.

Queda de raio

Um homem também lembrou Sóstenes do incidente com o raio, que atingiu os manifestantes durante o ato em Brasília, no domingo, ocorrido durante uma forte chuva. O assunto não foi abordado pelo deputado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 89 pessoas receberam atendimento no local e 47 foram levadas a hospitais públicos.

No Hospital de Base, quatro pessoas seguem em observação. Um manifestante atingido pelo raio foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta, segundo informou o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Após a manifestação, que ocorreu na Praça do Cruzeiro, Nikolas foi ao Hospital de Base para prestar solidariedade às vítimas que precisaram de maior cuidado médico. Em declaração à imprensa, ele negou responsabilidade sobre o ocorrido.

— Incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por desorganização, não foi por tumulto. Foi literalmente algo que foge do nosso controle, e não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade.

O ato final da caminhada, iniciada na segunda-feira passada em Paracatu (MG), reuniu cerca de 18 mil pessoas em Brasília, apontou mapeamento do Monitor do Debate Político, da USP, em parceria com a ONG More in Common.

