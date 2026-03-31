A- A+

PERNAMBUCO Governo de Pernambuco entrega requalificação da 1ª Delegacia da Mulher e lança Programa 197 Mulher A solenidade aconteceu na Praça Campo Santo, em Santo Amaro, na manhã desta terça-feira (31)

O Governo de Pernambuco entregou, na manhã desta terça-feira (31), a requalificação da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher do Recife, localizada na Praça Campo Santo, no bairro de Santo Amaro, na área central da cidade.

A solenidade anunciou também o lançamento do Programa 197 Mulher, plataforma virtual que amplia e facilita o acesso das mulheres aos serviços da polícia.

O evento contou com a presença da governadora Raquel Lyra,e de outras autoridades, a exemplo da secretária estadual de Ciência e Tecnologia, Mauricélia Montenegro, e do secretário de Meio Ambiente do estado e pré-candidato a deputado federal, Daniel Coelho.

"Nas últimas semanas, temos ouvido muitos casos críticos e tristes de mulheres assassinadas simplesmente por serem mulheres... por isso, no momento em que estamos, encerrando o mês dedicado às mulheres, entregamos aqui uma delegacia histórica para que a gente faça de Pernambuco um estado onde as mulheres possam ter o direito de andar e de viver e de não ter medo simplesmente pela sua condição de gênero", destacou a governadora Raquel Lyra.

No início de novembro de 2024, a gestão estadual informou que a delegacia passaria por obras para ampliar a estrutura do espaço, com previsão de conclusão em cinco meses.

De acordo com a Secretaria da Mulher, o projeto de reforma começou tendo em vista garantir a melhoria no atendimento ao público feminino ao expandir cerca de 60 metros quadrados no espaço, aumentando o tamanho das salas de espera e de investigação, bem como a criação de uma sala específica para a Polícia Militar (PMPE) e uma brinquedoteca. Também foi feita melhoria para individualizar as salas de registro dos boletins de ocorrência.

Nesse período, os serviços da Delegacia da Mulher do Recife foram temporariamente transferidos para unidade no bairro do Rosarinho, na Zona Norte da cidade.

Governadora Raquel Lyra entrega a 1ª Delegacia da Mulher do Recife, completamente requalificada, depois de quase 18 meses em obras. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Governadora Raquel Lyra entrega a 1ª Delegacia da Mulher do Recife, completamente requalificada, depois de quase 18 meses em obras. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Governadora Raquel Lyra entrega a 1ª Delegacia da Mulher do Recife, completamente requalificada, depois de quase 18 meses em obras. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Governadora Raquel Lyra entrega a 1ª Delegacia da Mulher do Recife, completamente requalificada, depois de quase 18 meses em obras. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Governadora Raquel Lyra entrega a 1ª Delegacia da Mulher do Recife, completamente requalificada, depois de quase 18 meses em obras. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Governadora Raquel Lyra entrega a 1ª Delegacia da Mulher do Recife, completamente requalificada, depois de quase 18 meses em obras. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Governadora Raquel Lyra entrega a 1ª Delegacia da Mulher do Recife, completamente requalificada, depois de quase 18 meses em obras. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco



A obra contou com um investimento de R$ 655 mil, de acordo com o governo do estado. Embora a previsão inicial indicasse uma reforma com duração de cinco meses, o funcionamento provisório se estendeu até o primeiro trimestre deste ano, com as áreas reformadas e novas instalações entregues no fim da manhã desta terça-feira. A obra contou com um investimento de R$ 655 mil, de acordo com o governo do estado. Embora a previsão inicial indicasse uma reforma com duração de cinco meses, o funcionamento provisório se estendeu até o primeiro trimestre deste ano, com as áreas reformadas e novas instalações entregues no fim da manhã desta terça-feira.

Programa Mulher 197

Lançado recentemente pelo Governo de Pernambuco, o Programa 197 Mulher é uma iniciativa que tem o intuito de modernizar e facilitar o atendimento a mulheres vítimas de violência em todo o estado. A proposta teve seu lançamento neste mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher (8).

O programa se trata de uma plataforma digital na qual as vítimas podem acessar informações sobre os tipos de violência – física, verbal, sexual, psicológica ou patrimonial – e encontrar locais de atendimento.

A plataforma, desenvolvida com investimento de R$ 300 mil por meio do Fundo Inovar-PE, conta com uma assistente virtual que realiza o acolhimento e auxilia as vítimas a identificar o tipo de violência sofrida e conhecer seus direitos, garantindo este primeiro contato humanizado mesmo em municípios que não possuem uma Delegacia da Mulher física.

"A gente está aqui enfrentando o tema da violência sem tratá-lo de maneira romântica ou terceirizando responsabilidades. Nós unimos a tecnologia com pessoas que estão trabalhando com inovação, para que, nos momentos mais críticos da mulher, ela possa acionar o seu telefone, através de um chat, um portal de conversa, e poder relatar o que está se passando e, em quatro horas, ela tem a medida protetiva alcançada", pontuou a governadora de Pernambuco.

O sistema operacional do programa faz parte da Polícia Civil e também da rede de proteção que inclui o aplicativo-portal Protege Mulher, permitindo a realização de serviços essenciais sem que a mulher precise sair de casa.

Dessa forma, a interface desse sistema permite: avaliação de riscos; atendimentos por videoconferências realizados com profissionais especializados; registros de boletins de ocorrência (BOs); e a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Em situações de extrema urgência, a plataforma também permite o acionamento imediato de equipes da Polícia Militar para garantir a integridade física da solicitante.

Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) - Plantão 24h

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184-3356 / 3184-3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) - Plantão 24h

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184-3444 / 3184-7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) - Plantão 24h

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866-6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) - Plantão 24h

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719-9107 / 3719-9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) - Plantão 24h

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184-7075 / 3184-7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) - Plantão 24h

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184-3414 / 3184-3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) - Plantão 24h

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663-6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624-1983 / 3624-1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626-8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761-8510 / (87) 3761-8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526-8789 / 3526-8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838-8713 / (87) 3838-8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488-6138.

Veja também