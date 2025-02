A- A+

INTERNET Gov.br caiu? Site e app do governo federal ficam fora do ar nesta quarta-feira (19) Na plataforma DownDetector, especializada em monitorar o funcionamento de sites, as reclamações sobre o acesso do gov.br começaram às 10h13

O portal do governo federal Gov.br apresentou instabilidades na manhã desta quarta-feira (19). O aplicativo também registrou dificuldades para acesso.



Usuários relataram que o site ficava em tela de carregamento e não mostrava os serviços disponíveis após o login com CPF e senha. No app, havia uma mensagem de erro ao tentar registrar dispositivo.

Na plataforma DownDetector, especializada em monitorar o funcionamento de sites, as reclamações sobre o acesso do gov.br começaram às 10h13 e atingiram pico às 11h13, começando a cair em seguida.

DownDetector reporta problemas no gov.br | Foto: DownDetector/Reprodução

O governo federal não se pronunciou sobre a queda do Gov.br.

No DownDetector, também há relatos sobre problemas no portal e-CAC, da Receita Federal, e no e-Social.

