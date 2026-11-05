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Internacional Governador da Califórnia substitui penas de todos os condenados à morte no estado A decisão de Gavin Newsom ocorre às vésperas de sua saída do cargo, após oito anos

Gavin Newsom, governador da Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (5) que está comutando todas as sentenças de morte do estado para prisão perpétua. A medida irá afetar 548 presos.

"Decidi exercer minha autoridade constitucional de clemência para comutar todas as sentenças de morte da Califórnia para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional", escreveu ele em uma carta dirigida "a todos os californianos".

A decisão de Newsom ocorre às vésperas de sua saída do cargo, após oito anos. Em 2019, ele instituiu uma moratória de execuções no estado, mas centenas de pessoas permaneceram no corredor da morte.

Os eleitores da Califórnia rejeitaram, em 2016, uma medida que teria abolido a pena de morte no estado.

Newsom afirmou que a decisão foi uma das mais difíceis de sua carreira, porque fará ressurgir lembranças dolorosas para as famílias das vítimas de crimes.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) aplaudiu o anúncio. "Essas comutações refletem o que a justiça exige: o fim de uma punição racista, sujeita a erros e desumana, que pesou sobre a Califórnia por tempo demais", disse o diretor executivo Anthony Romero em comunicado.

A ACLU participa de uma contestação judicial em andamento contra a lei da pena de morte da Califórnia, alegando que ela é discriminatória do ponto de vista racial e inconstitucional.

*Com informações de agências internacionais.

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