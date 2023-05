Governador da Flórida assina lei contra programas inclusivos em universidades

A- A+

O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, assinou um controverso projeto de lei na segunda-feira (15) que desmantela os esforços das universidades públicas para promover a igualdade em seus campi.

Os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) visam aumentar a proporção de estudantes de comunidades historicamente marginalizadas. Para os republicanos, tais iniciativas ameaçam a liberdade de expressão e promovem a divisão social.

A nova lei proíbe as instituições públicas de ensino superior da Flórida de gastar dinheiro estadual ou federal com DEI e elimina os cursos obrigatórios que ensinam a teoria racial crítica — um modelo teórico que tenta explicar as desigualdades raciais — ou questões relacionadas a gênero.

— Se você observar a maneira como isso foi realmente implementado em todo o país, o DEI é mais um sinônimo de 'discriminação, exclusão e doutrinação —, disse DeSantis em entrevista coletiva. — E isso não tem lugar em nossas instituições públicas. Este projeto de lei diz que todo o experimento DEI está chegando ao fim no estado da Flórida.

DeSantis tornou-se um queridinho da direita americana por sua adoção de uma agenda muito conservadora. O governador passou seus quatro anos no cargo multiplicando as indicações para a base de seu partido e parece prestes a concorrer à Casa Branca em 2024 contra o ex-presidente Donald Trump, que é o favorito dos republicanos de acordo com as pesquisas.

Mas DeSantis está tentando vender aos republicanos uma versão do trumpismo sem o caos que engolfou a presidência de Trump, que sobreviveu a dois impeachments no Congresso.

DeSantis comemorou a assinatura no New College of Florida, uma escola pública de artes liberais em Sarasota, onde substituiu sete membros do conselho escolar para impor uma maioria conservadora que rapidamente destruiu seu próprio cargo no DEI.

Ativistas da educação e da liberdade de expressão reclamaram que a proibição das iniciativas do DEI prejudica a liberdade acadêmica.

Disse um desafiador DeSantis, que deve anunciar sua candidatura à Casa Branca nos próximos dias.

— Se você quer fazer coisas como ideologia de gênero, vá para Berkeley. Vá para outros lugares — disse DeSantis, que deve anunciar sua candidatura à Casa Branca nos próximos dias.

Veja também

Nutrição Coco: conheça os sete benefícios que o consumo da fruta oferece