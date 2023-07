Governador da Flórida sofre acidente de carro a caminho de eventos de campanha, mas não fica ferido

A- A+

O governador da Flórida, Ron DeSantis, e pré-candidato republicano, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira (25) enquanto viajava para eventos de campanha no Tennessee, mas não ficou ferido, de acordo com sua equipe de campanha.

O secretário de imprensa da campanha, Bryan Griffin, confirmou o acidente, mas não detalhou o que aconteceu e nem quem dirigia o carro. DeSantis estava programado para realizar vários eventos na cidade, onde tem concentrado muita atenção nas últimas semanas. Nesta terça, deveria arrecadar fundos em uma casa particular em Chattanooga. Segundo seu porta-voz, a agenda está mantida.

“Esta manhã, o governador sofreu um acidente de carro enquanto viajava para um evento em Chattanooga, Tennessee. Ele e sua equipe não se machucaram. Agradecemos as orações e votos de boa sorte da nação por sua proteção contínua durante a campanha”, disse Griffin em comunicado.

Atrás do favorito Donald Trump nas primárias do Partido Republicano, DeSantis, um congressista quase desconhecido em 2018, venceu as eleições para governador de forma surpreendente, após contar com o apoio decisivo de Trump. Desde então, tornou-se uma estrela em ascensão na direita dos Estados Unidos, com políticas muito conservadoras em temas como educação, aborto e imigração.





Suas iniciativas lhe deram uma ampla cobertura midiática e uma reeleição triunfal em 2022. Agora, no entanto, aparece em segundo lugar nas pesquisas primárias, com cerca de 30 pontos percentuais atrás do ex-presidente.

Veja também

TRAGÉDIA Morrem pilotos do avião de água grego que caiu apagando incêndio