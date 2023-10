Governador de SC determina abertura de comportas de barragens

A- A+

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, determinou a abertura, gradativa e controlada, das comportas das barragens de Ituporanga e Taió, no Alto Vale do Itajaí, a partir da madrugada desta quarta-feira (11).

O anúncio foi feito em vídeo divulgado pelo governador na rede social X, na noite de terça-feira (10). “Determinei a abertura das comportas, de forma gradativa. Já está autorizado. Fizeram o comando para isso acontecer. Então, quero dizer à população de [município] Taió que fique tranquila”.

O governo catarinense informou que os técnicos da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do estado estão fazendo a operação controlada da abertura das comportas das barragens, que foram fechadas no fim de semana, após fortes chuvas. O governo estadual justificou que a reabertura das comportas está sendo possível devido à melhora no tempo na terça-feira, pelos níveis dos rios indicarem baixa.

Taió

No vídeo divulgado na internet, o governador Jorginho Mello confirmou que recebeu ligações do prefeito de Taió, Alexandre Purnhagen (MDB), e de moradores da região, com solicitações de abertura das comportas da barragem da cidade.

Antes, ainda na terça-feira, o prefeito de Taió apelou ao coordenador de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Santa Catarina, Frederico Rudorff, que abrisse as comportas da barragem. A videoconferência entre as duas autoridades catarinenses foi divulgada nas redes sociais. No diálogo, o prefeito Purnhagen destacou que praticamente toda a cidade continuava debaixo d’água, devido aos temporais da última semana.

“O povo taioense está no limite. Então, precisamos esvaziar a barragem. Revejam isso, ainda hoje, por favor. É importantíssimo”, enfatizou o prefeito.

Em nota, a Defesa Civil de Santa Catarina justifica que a medida foi necessária para que a água represada na estrutura possa dar vazão e aumentar o espaço das barragens para receber novos volumes de chuva.

Chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, confirma que tempestades voltam a atingir a Região Sul, a partir desta quarta-feira (11). Alguns municípios podem ter volumes de chuva em torno de 100 milímetros (mm), alertou o Inmet.

A Defesa Civil de Santa Catarina sinalizou também que, até o fim desta quinta-feira (12), há risco dos temporais provocarem descargas elétricas, ventos intensos e queda de granizo em todas as regiões do estado. A previsão é de chuva intensa que começa no extremo oeste, litoral sul e Vale do Itajaí, avançando para as demais regiões durante a tarde e noite desta quarta-feira e persistirá ao longo do feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira.

O órgão pede atenção dos moradores dessas regiões, pois os acumulados de chuva ficarão entre 70 mm e 100 mm por dia e, em alguns pontos, ultrapassarão os 100 mm.

A Defesa Civil do estado informou que permanece mobilizada, devido ao alto risco de ocorrência de deslizamentos de terras, enchentes e enxurradas nos próximos 2 dias.

Para pedir ajuda, os cidadãos devem ligar no número 199, da Defesa Civil; no 193, do Corpo de Bombeiros; ou no 190, da Polícia Militar.

