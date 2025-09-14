Seg, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Investigação

Governador de Utah diz que suspeito de matar Charlie Kirk não está cooperando com investigação

Os investigadores estão reunindo informações sobre Tyler Robinson, de 22 anos, com amigos e familiares do jovem e ainda não conseguem apontar o motivo do atentado

Reportar Erro
Um monitor de TV exibe uma foto de Tyler Robinson, o suspeito de matar Charlie Kirk em 11 de setembroUm monitor de TV exibe uma foto de Tyler Robinson, o suspeito de matar Charlie Kirk em 11 de setembro - Foto: Patrick T. Fallon / AFP

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou neste domingo, 14, que o suspeito preso pelo assassinato do conservador Charlie Kirk não está cooperando com as autoridades. Os investigadores estão reunindo informações sobre Tyler Robinson, de 22 anos, com amigos e familiares do jovem e ainda não conseguem apontar o motivo do atentado, disse Cox em entrevista à NBC.

Segundo o governador, mais informações podem vir à tona na próxima terça-feira, 16, quando Robinson deve comparecer ao tribunal para ser acusado formalmente.

Leia também

• Médico pernambucano elogia atirador que matou Charlie Kirk; órgãos e governo dos EUA se manifestam

• Debate sobre o perfil do suposto assassino de Charlie Kirk se itensifica nos EUA

• O assassino de Charlie Kirk, um ex-estudante brilhante e solitário

Citando entrevistas com parentes e conhecidos de Robinson, Cox disse que "claramente" o suspeito tinha uma ideologia de esquerda, e que frequentava "sites obscuros" da internet que podem ter influenciado na sua radicalização.

Kirk, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e cofundador da organização conservadora de jovens Turning Point USA, foi morto na última quarta-feira, durante uma de suas turnês de palestras na Utah Valley University, após ser baleado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter