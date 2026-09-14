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Internacional

Governador de Vologda, um admirador de Stalin, lidera cruzada ultraconservadora

Acusado de autoritarismo e ataques aos direitos das mulheres, Filimonov representará o partido Rússia Unida, que governa a região e o país, nas eleições parlamentares deste mês

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Um homem caminha ao lado de um monumento ao líder soviético Vladimir Lenin no centro de Vologda, em 14 de julho de 2026Um homem caminha ao lado de um monumento ao líder soviético Vladimir Lenin no centro de Vologda, em 14 de julho de 2026 - Foto: Igor Ivanko/AFP

O governador ultraconservador Georgy Filimonov, ex-lutador de kickboxing que prega tradições ortodoxas, restringiu severamente o aborto e declarou guerra ao álcool. Ele é o rosto do poder do presidente russo, Vladimir Putin, na região de Vologda.

Acusado de autoritarismo e ataques aos direitos das mulheres, Filimonov representará o partido Rússia Unida, que governa a região e o país, nas eleições parlamentares deste mês.

A cerca de 450 quilômetros a noroeste de Moscou, este líder nacionalista construiu uma reputação por suas opiniões fortes e ganhou destaque na mídia nacional.

Na cidade de Vologda, Artiom, um trabalhador de 31 anos, disse à AFP que na região vizinha de Yaroslavl, as pessoas costumam brincar que "quando as pessoas de Vologda vêm para cá, é para comprar álcool, gasolina ou fazer um aborto".

Filimonov governa a região desde 2023 e é um dos políticos conservadores promovidos pelo Kremlin durante os mais de quatro anos de guerra na Ucrânia.

Contra o aborto
Sua retórica lembra a de Putin, que denuncia um Ocidente "decadente" e alerta para sua influência nociva sobre a Rússia, uma fortaleza "sitiada" onde a taxa de natalidade caiu para o nível mais baixo em 200 anos.

Filimonov espera que seus argumentos intransigentes sejam suficientes para convencer os cerca de um milhão de habitantes da região a se juntarem à sua cruzada conservadora.

Em seus três anos como governador de Vologda, ele restringiu severamente o acesso ao aborto, gerando alarme entre as organizações de direitos das mulheres. A Human Rights Watch descreveu a situação como uma "proibição de fato".

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Na realidade, como Irina Fainman, do Fundo de Reserva para Contracepção de Emergência, explicou à AFP, "não há nenhum decreto" que proíba o aborto em Vologda.

"A medida está sendo implementada por meios extralegislativos e algum tipo de mecanismo ilegal", acrescentou.

Filimonov recusou um pedido de entrevista da AFP.

Admirador de Stalin
A luta contra o alcoolismo é o outro pilar de sua agenda.

Ao contrário de sua campanha contra o aborto, a ofensiva ao álcool é regulamentada por uma lei local, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas fora de um período de duas horas, entre 12h e 14h, em dias úteis.

Em 2024, Filimonov ergueu uma estátua de Josef Stalin em Vologda e apresentou o ex-líder, responsável por assassinatos em massa e inúmeras atrocidades durante seu governo, como uma "personalidade extraordinária".

Embora o estilo de Filimonov tenha incomodado até mesmo os apoiadores de Putin, o Kremlin não expressou nenhuma objeção. Moscou chegou a seguir o exemplo de Vologda no ano passado, inaugurando uma estátua de Stalin no metrô da capital.

Nas eleições parlamentares deste mês, Filimonov, assim como outros políticos apoiados pelo Kremlin, tem a vitória garantida, dada a ausência de uma oposição significativa.

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