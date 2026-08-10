Governador do Amazonas se reúne com Lula para discutir efeitos do El Niño

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na tarde desta segunda-feira, 10, com o governador do Amazonas, Roberto Cidade (União). No encontro, que aconteceu no Palácio da Alvorada, Cidade pediu para Lula apoio para combater os efeitos climáticos do El Niño no Estado.

Na saída do Palácio da Alvorada, Roberto Cidade falou com jornalistas e explicou que fez um pedido para que o governo amazonense e o Palácio do Planalto pudessem fazer uma parceria para prestar serviços de saúde nos municípios do interior.



"Sou governador de um Estado que tem dimensões continentais e que a gente precisa estar se antecipando. No mês de agosto, setembro e outubro vai estar lá a estiagem e nossos rios vão estar mais secos. E nós temos mais de 600 mil pessoas que vão ser afetadas. Então, eu vim pedir apoio, também pedir apoio para a saúde do nosso Estado", disse.

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