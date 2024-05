A- A+

maranhão Governador do Maranhão nega enchentes no estado: "Não temos nenhuma cidade coberta por águas" Gestor esclareceu que 30 municípios estão em situação de emergência e que apenas uma cidade, Santa Inês, decretou estado de calamidade pública

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, desmentiu a informação de que o estado esteja sendo atingido por enchentes após fotos da chuva de 2023 voltarem a circular nas redes sociais.

Em comunicado no Instagram, publicado nessa quinta-feira (9), Brandão informou que nenhuma cidade do Maranhão está coberta por água.

O gestor esclareceu que 30 municípios estão em situação de emergência e que apenas uma cidade, Santa Inês, decretou estado de calamidade pública, após uma rodovia federal ter sido "cortada".

"As imagens que circulam em páginas de notícias são referentes ao que enfrentamos no ano de 2023 ou de outro período. Este ano, todas as famílias que estavam desabrigadas já retornaram para suas casas", declarou o governador.

Carlos Brandão lembrou que, no ano passado, o Maranhão passou por "um momento muito mais difícil" e que, na ocasião, recebeu apoio e ações do presidente Lula.

"Este ano, as dificuldades estão abaixo do que já passamos, também em decorrência da força-tarefa preventiva realizada para contenção de danos. Tranquilizamos a todos e garantimos que o nosso trabalho em unidade com os municípios continuará para que possíveis situações extremas sejam contornadas de forma célere", afirmou o gestor.

