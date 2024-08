A- A+

Avião Governador do Paraná decreta luto oficial após acidente aéreo Avião saiu de Cascavel, cidade do oeste do estado

O governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias no estado por causa do acidente aéreo ocorrido nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, interior de São Paulo. O avião partiu do Aeroporto de Cascavel, no oeste do estado, em direção ao Aeroporto de Guarulhos (SP).

Ratinho Junior e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estavam no Espírito Santo participando do encontro do Consórcio de Integração Sul Sudeste (Consud). Após o acidente, os dois se deslocaram até Vinhedo para acompanhar os desdobramentos do acidente aéreo.

Ratinho Junior prestou solidariedade às famílias das vítimas.

“É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias”, disse Ratinho Junior.

"O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar".

O acidente ocorreu por volta das 13h30. Uma aeronave turbohélice, da marca francesa ATR, da empresa Voepass, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

O avião saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos levando 58 passageiros e 4 tripulantes. Não houve sobreviventes.

