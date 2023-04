Governador do Rio de Janeiro pede que alunos não deixem de ir a escolas: "Vida tem que continuar"

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tranquilizou alunos e familiares em relação aos ataques a escolas e pediu que não deixem de comparecer às aulas por medo.

Castro afirmou que reforçou o policiamento no estado para evitar ameaças. O governador participou de um evento do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV sobre gestão de aprendizagem.

Segundo ele, a Polícia Civil do Rio tem efetuado prisões e apreensões de suspeitos a ataques. O Governador não soube detalhar quantas pessoas já foram detidas pela polícia fluminense nas operações relacionadas ao tema.

Na semana que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve marcar uma reunião com representantes dos Três Poderes da República, governadores e prefeitos sobre violência nas escolas. Castro afirmou que deve enviar um representante ao encontro.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para investigar ação de criminosos nas redes sociais. A polícia vai monitorar publicações e perfis que incitem a violência contra escolas.

Presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), Vitor de Ângelo afirmou que o clima é de preocupação entre os gestores. Ângelo comparou o momento atual ao período da pandemia quando as autoridades não tinham soluções rápidas para o problema.

O debate está muito parecido com o que acontecia mas escolas durante a pandemia de Covid, as pessoas queriam saber qual a segurança que a gente dava de que iriam para escola e não pegariam Covid e a gente respondia: é a mesma segurança que você tem de que vai sair na rua e nada vai acontecer. O papel do estado é mitigar esse risco ao menor possível com polícia, controle de acesso à escola e trabalho pedagógico. A dificuldade é que isso não basta num cenário em que o medo está generalizado. As pessoas querem 100% de certeza, disse Ângelo.