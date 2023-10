Governador do Rio Grande do Sul lamenta morte de brasileiro que estava desaparecido em Israel

A- A+

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou em seu perfil da rede social X, ex-Twitter, a morte do brasileiro Ranani Glazer, gaúcho de 23 anos que estava desaparecido desde sábado após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Leite disse que recebeu com tristeza a notícia da morte de Glazer, ressaltando que as vidas que se perdem no conflito entre Israel e Hamas representam um retrocesso civilizatório.

''Recebo com tristeza a morte de Ranani Glazer, gaúcho que morreu durante um ataque criminoso ao Sul de Israel. Condeno todos os atos de terrorismo. As vidas que se perdem neste conflito representam um retrocesso civilizatório. Meus sentimentos a amigos e familiares'', escreveu Leite.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), em um post publicado em seu perfil na rede social X, classificou de devastadora a confirmação da morte de Glazer:

''Devastadora a confirmação do falecimento do porto-alegrense Ranani, vítima do ataque terrorista do Hamas a Israel. Nada justifica a morte de cidadãos inocentes. Quando termina a política, começa a guerra. O caminho é a paz. Meu profundo pesar à família e à comunidade judaica'', escreveu Melo.

O governo brasileiro confirmou nesta terça-feira, a morte de Ranani Glazer, que foi encontrado morto depois da invasão de extremistas a um festival de música eletrônica da qual participava com amigos, segundo havia informou a tia do jovem ao Globo na noite desta segunda-feira.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte do brasileiro, postando em sua rede social o comunicado do Itamaraty.

"Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", diz o Itamaraty em nota.



Glazer estava na rave Universo Paralello, que foi invadida por homens armados no sábado. O evento acontecia no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. Ele estava desaparecido desde então.

No sábado, o grupo militante palestino Hamas lançou um ataque contra Israel, matando mais de 900 pessoas e fazendo reféns. Em resposta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu israelense ordenou o lançamento de ataques aéreos que também causaram vítimas em Gaza.

Em publicação no Instagram, uma amiga do brasileiro, identificada como Jade Kolker, lembrou que eles estavam juntos em uma viagem de comemoração ao aniversário de Ranani, em outubro de 2022. No post, ela também comenta um sonho do amigo: “ser um DJ famoso na cena trance brasileira e pelo mundo”.

“Hoje o Brasil inteiro te conhece, meu lindo. Não pela razão que eu tanto gostaria que fosse, mas pelo herói que você foi dentro daquele bunker. Tenho certeza que você usou até a última gota de força que existia no seu corpo pra manter sua namorada à salvo e pra acalmar os que estavam à sua volta porque é isso que você é na vida das pessoas. Calmaria. Eu sou amante da sua alma linda e hippie e hoje ela vai passar a voar solta por aí protegendo lá de cima todos que te amam tanto aqui embaixo. Me sinto honrada de ter feito parte desse trajeto lindo que foi sua vida”, diz trecho da publicação.

