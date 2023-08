A- A+

Estados Unidos Governador do Texas nega mortes causadas por boias no Rio Bravo O rio é a fronteira natural entre os dois países

O governador do Texas, Greg Abbott, descartou nesta terça-feira (8) que as boias que ele mandou instalar no Rio Bravo para conter a passagem de imigrantes do México para os Estados Unidos tenham causado a morte das duas pessoas, cujos corpos foram encontrados recentemente na área.

O republicano Abbott ordenou em julho a instalação de boias laranja sobre aproximadamente 300 metros do Rio Bravo, entre Texas e Piedras Negras (norte do México), um dos trechos usados por imigrantes para entrar nos Estados Unidos. O rio é a fronteira natural entre os dois países nessa região.

Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores do México informou que dois corpos haviam sido encontrados nessa área. Um deles estava "preso na parte sul das boias", enquanto o segundo foi encontrado a 5km de distância do primeiro.

"As boias usadas pelo Texas não causaram o afogamento dos dois mortos", disse Abbott hoje na rede social X, antigo Twitter. Também foram instaladas cercas de arame farpado na fronteira para bloquear a passagem de imigrantes.

As palavras do governador, um crítico ferrenho das políticas migratórias do presidente democrata Joe Biden, foram uma resposta a um artigo publicado pelo Dallas Morning News. O texto afirma que as autoridades do Texas sabiam que instalar boias ou barreiras de arame violavam leis federais e tratados fronteiriços com o México.

"O que essa história não diz é que informei a Biden, há quase um ano, sobre a autoridade constitucional do Texas para proteger a fronteira", disse Abbott, que responsabiliza o presidente pela crise migratória no país.

Do lado mexicano, milhares de imigrantes, a maioria latino-americanos, aguardam sua vez para tentar entrar nos Estados Unidos e apresentar um pedido de asilo, para o qual devem, antes, agendar uma audiência por meio de um aplicativo de celular criado pelo governo.

A chegada de migrantes ao México continua. Segundo relatos da imprensa local, alguns tentam atravessar pelo rio, ficam presos nas boias e precisam ser resgatados.

O Departamento de Justiça americano apresentou uma ação civil para impedir que o governo do Texas instale barreiras adicionais e que retire as já existentes.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que as boias são "uma provocação" que viola a soberania do país, enquanto seu governo está preocupado "com o impacto" das políticas do Texas "sobre os direitos humanos dos imigrantes".

