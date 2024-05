Governador Eduardo Leite se complica em fala sobre doações ao RS e pede desculpa; entenda

A- A+

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi às redes sociais, nesta quarta-feira (15), para pedir desculpas, depois de ter declarado em uma entrevista, que o grande volume de doações que o estado vem recebendo após a tragédia climática levam a um ‘receio’ de impacto no comércio local.

“Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local”, declarou Leite em entrevista à Rádio Bandnews.

O governador afirmou ainda que a disponibilidade de recursos vindos de fora do estado por meio de doações podem complicar o reestabelecimento dos comércios locais.

“O que pode ter na verdade é uma cidade que foi impactada , o comércio local impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado à medida que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do País”, comentou.

No pedido de desculpas, veiculado nas redes sociais do político, Leite chamou o episódio de “mal entendido”, e que não teve a intenção de coibir a chegada de doações ao estado. O governador afirmou ainda que a preocupação com os comerciantes citada por ele ficará para “outro momento”.

“Ao falar dessa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser para outro momento, e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando”, corrigiu o mandatário.

Eduardo Leite ainda pediu que compreendessem a ‘confusão’ feita por ele e justificou falando da dificuldade que tem enfrentado após as chuvas devastar quase 90% das cidades do estado.

“Compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós. E ninguém está livre de errar. O meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas”, apelou o governador no vídeo do Instagram.

A declaração de Leite gerou uma mal repercussão nas redes sociais, com críticas de usuários que consideraram a fala “sem noção” e “de mau gosto”.

