Governador relata 'ataque maciço' à região ucraniana de Dnipropetrovsk
Kiev reconheceu pela primeira vez nesta semana um avanço do Exército russo
A Rússia lançou na madrugada deste sábado (30) um "ataque maciço" contra a região ucraniana de Dnipropetrovsk, onde Kiev reconheceu pela primeira vez nesta semana um avanço do Exército russo, informou o governador regional.
"Há explosões. Houve ataques em Dnipro e Pavlograd", duas cidades importantes dessa província do centro-leste do país, publicou Sergii Lisak no aplicativo Telegram, onde pediu aos moradores que permaneçam abrigados.