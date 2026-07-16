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"VAI À MERDA Governador de SC xinga indígenas em visita a obras e é alvo de representação na PGR Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) argumenta que Jorginho Mello (PL) ofendeu não apenas a cacica, mas também a dignidade e honra do povo Xokleng

O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), seja investigado por declarações contra o povo Xokleng.



O mandatário catarinense se exaltou e ofendeu os indígenas durante uma visita às obras da Barragem Norte, no município de José Boiteux, na quinta-feira passada (8). Na ocasião, ele mandou uma cacica "à merda".

Na ação, o CNDH pede aos procuradores que o governador seja investigado e responsabilizado pelas declarações.



Conforme consta na representação, o conselho afirma que o episódio não pode ser tratado como um “mero desentendimento episódico”, mas deve ser analisado à luz da relação entre uma autoridade pública e um povo indígena que se manifestava dentro de seu território tradicional.



Para o órgão, as declarações do governador têm “possível dimensão discriminatória e coletiva” e, por isso, precisam ser investigadas.

'Vai à merda'

As falas de Mello ocorreram enquanto ele concedia uma entrevista no local. O governador afirmou que a reforma da barragem inclui a recuperação do que, segundo ele, “foi destruído pelos indígenas”, e citou como exemplo um suposto incêndio em uma casa de máquinas.

"Nós botamos a mão na massa, botamos o dedo na ferida. Estamos reformando a barragem, estamos restaurando tudo que foi destruído pelos indígenas. Botaram fogo na casa de máquinas, aquela coisa toda. Estamos trocando as comportas, a empresa está a todo vapor ", afirmou.

Em seguida, uma mulher que se identifica como cacica começa a gritar ao fundo, acusando o governador de estar no local “para fazer política”, enquanto os “indígenas sofriam”. Mello interrompe a fala e passa a xingá-la, enquanto ela continua a protestar.



A entrevista prossegue, e o governador afirma que as obras estão sendo realizadas em acordo com a comunidade indígena para cumprir “o que ninguém cumpriu”.

"Nós nunca tivemos uma fase tão boa. Estamos cumprindo com os indígenas o que ninguém cumpriu. Fazendo as obras, as casas", destacou.

Novamente, a entrevista é interrompida pelos protestos ao fundo. A mulher se aproxima e os dois passam a discutir. Ela questiona a afirmação do governador de que “está tudo sob controle”, e ele reage:

"A senhora não quer ir à merda?".

Ela responde pedindo respeito e reafirma que é cacica. O governador retruca, em tom de desdém, dizendo que foi ao local para conceder a entrevista e que ela não o respeitou.

A mulher rebate afirmando que a barragem está localizada em terra indígena e devolve o xingamento a Mello.

"Você que vai à merda. Você quer se eleger. Por isso você está fazendo política em cima do que é da União", afirmou.

Ao fundo, é possível ver cartazes com os dizeres: “Palavras não bastam, é hora de cumprir o que foi prometido”; “Não há justiça quando uma obra avança sem respeito aos compromissos assumidos”; e “Antes de concluir a barragem, cumpra as promessas feitas à comunidade Laklãnõ/Xokleng”. Ao mesmo tempo, integrantes da comunidade indígena entoam um cântico rítmico de protesto.

Responsabilidades nas esferas civil, administrativa e penal

O CNDH argumenta que as ofensas atingiram não apenas a cacica que discutiu com o governador, mas também a dignidade e a honra coletiva do povo Xokleng.



Segundo o documento, ao atribuir genericamente aos indígenas a destruição de estruturas e responder aos protestos com xingamentos, Jorginho Mello teria potencialmente reforçado estigmas, deslegitimado lideranças indígenas e inibido o exercício dos direitos de manifestação e reivindicação.

O conselho também afirma que a nota divulgada posteriormente pelo governo catarinense se limitou a tratar das obras da barragem e das atribuições da União, sem abordar as ofensas nem apresentar pedido público de desculpas aos indígenas.

Na avaliação do órgão, a conduta deve ser analisada à luz da Constituição Federal, que garante os direitos dos povos indígenas e veda discriminações, além de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

Por fim, o CNDH pede ao Ministério Público Federal a instauração de procedimento para apurar integralmente os fatos e avaliar eventuais responsabilidades nas esferas civil, administrativa e penal, além da adoção de medidas de reparação e de prevenção para evitar a repetição de episódios semelhantes.

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