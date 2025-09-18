A- A+

Sangue Novo Governadora anuncia investimentos para o Hemope e doa sangue pela primeira vez Raquel Lyra entra na campanha junto aos "laranjinhas" para reforçar o estoque da fundação

Um investimento de mais de R$ 8 milhões para reformar o prédio da Fundação Hemope, no Recife. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (18) pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), que doou sangue pela primeira vez, reforçando a campanha “Sangue Novo: proteção além das ruas".

A iniciativa, em parceria com a Polícia Militar, começou na última segunda-feira (15), inclui os recém-incorporados aos quadros da PM, conhecidos como “laranjinhas", e pretende potencializar os estoques do Hemope. A expectativa é de que sejam realizadas cerca de 500 doações até dia 26 de setembro.

"O prédio já está passando por reforma e manutenção. Aqui tem paredes mofadas, estouradas. Nunca houve uma intervenção dessas aqui, como não há na maioria dos hospitais pernambucanos. Virei aqui para fiscalizar as obras, acompanhar as doações. As pessoas precisam vir aqui e ter mais conforto. Mais conforto também para quem trabalha aqui", enfatizou a gestora.

Raquel Lyra pretende inaugurar parte dos serviços até dezembro deste ano. "Não quero nenhuma cadeira rasgada. Não há justificativa para isso", provocou.

Com os exames em dia e as taxas equilibradas, a mais nova doadora de sangue ao Hemope promete repetir a atitude em quatro meses, prazo definido para as mulheres poderem fazer a próxima doação. Os homens isso pode ocorrer a cada três meses.

"Pensei que eu ia sofrer muito. Na minha ignorância, eu não sabia quanto tempo levava, eu tinha medo. Sabia da importância, mas nunca tinha vindo. Hoje consegui chegar. E é tão simples e tão transformador. Porque na ponta eu vejo que uma bolsa de sangue pode ajudar muita gente. Quantas pessoas são salvas a partir disso? As pessoas são acolhedoras Só tem gente boa aqui", relatou a governadora. A iniciativa, em parceria com a Polícia Militar, começou na última segunda-feira (15). Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

