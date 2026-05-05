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Chuvas Governadora anuncia repasse de R$ 1,2 milhão para 27 municípios em situação de emergência Cofinanciamento assegura assistência direta e amplia proteção social nas áreas atingidas pelas fortes chuvas do último final de semana

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A governadora Raquel Lyra anunciou nesta terça-feira (5) o repasse de R$ 1,2 milhão do Benefício Eventual Emergencial para 27 municípios pernambucanos em situação de emergência, por meio do Decreto Estadual nº 60.542, de 2 de maio de 2026. Os valores já foram creditados nas contas das prefeituras.

“Esse recurso já está na conta das prefeituras para ajudar quem mais precisa, com cestas básicas, auxílio aluguel, kits de higiene e apoio às famílias. É ação imediata e cuidado com as pessoas, garantindo dignidade a quem teve sua vida impactada pelas chuvas. Estamos fazendo o que precisa ser feito, porque nenhum pernambucano pode ficar para trás”, enfatizou a governadora.



Beneficiados

Os recursos foram distribuídos para os municípios de Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Buenos Aires, Camaragibe, Goiana, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, Timbaúba, Vicência e Vitória de Santo Antão. Os repasses seguiram critérios pactuados na política estadual de cofinanciamento da assistência social.

“Estamos falando de apoio imediato, de segurança e de dignidade para quem teve sua vida afetada pelas chuvas. Nossa prioridade é agir com rapidez e eficiência, para que cada recurso chegue ao destino certo e se transforme em cuidado, proteção e esperança”, detalhou a secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), Andreza Pacheco.

Os repasses foram feitos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais de Assistência Social (FMAS) das localidades atingidas, fortalecendo a rede de proteção e garantindo resposta rápida às populações em maior vulnerabilidade.

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