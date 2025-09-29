Seg, 29 de Setembro

crime

Governadora de Michigan pede para baixar o tom após ataque em igreja mórmon

A governadora Gretchen Whitmer afirmou que "nesta conjuntura, a especulação pode ser de pouca ajuda e muito prejudicial"

Esta captura de quadro de imagens de drone UGC obtidas de "X/Julie J/@MALKOWSKI6APRIL" mostra um incêndio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc Township, Michigan, em 28 de setembro de 2025.Esta captura de quadro de imagens de drone UGC obtidas de "X/Julie J/@MALKOWSKI6APRIL" mostra um incêndio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc Township, Michigan, em 28 de setembro de 2025. - Foto: HANDOUT / X/Julie J/@MALKOWSKI6APRIL / AFP

A governadora de Michigan pediu, nesta segunda-feira (29), para “baixar o tom” do debate público, um dia depois que um homem atacou uma igreja mórmon na cidade de Grand Blanc. As autoridades ainda investigam a motivação do atentado.

Segundo a polícia estadual, o agressor lançou seu veículo contra o templo antes de abrir fogo com um fuzil de assalto e, em seguida, incendiar o edifício.

A governadora Gretchen Whitmer afirmou que “nesta conjuntura, a especulação pode ser de pouca ajuda e muito prejudicial”. E acrescentou: “Por isso, peço às pessoas que baixem o tom da retórica”.

O chefe da polícia de Grand Blanc, William Renye, confirmou que o ataque de domingo deixou quatro mortos e oito feridos. “Ainda estamos no processo de desocupar a igreja, mas neste momento todas as vítimas já foram contabilizadas”, declarou. 

O atirador foi morto pela polícia minutos após o atentado. Imagens mostram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, um subúrbio de Flint, reduzida a cinzas.

O agente especial do FBI Reuben Coleman descreveu o caso como “um ato de violência seletiva”, sem esclarecer quem ou o que teria sido o alvo. “Seguimos trabalhando para determinar um motivo”, afirmou em uma coletiva de imprensa.

A ação de domingo ocorreu apenas um mês depois de outro ataque contra uma igreja católica e em uma escola no estado vizinho de Minnesota, que deixou duas crianças mortas e vários feridos.

Em meio a crescentes divisões partidárias, a violência política tem se tornado cada vez mais frequente nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump classificou o ataque a tiros deste domingo como “horrendo” e disse que parecia ser “mais um ataque contra os cristãos dos Estados Unidos”.

 

 

 

    

