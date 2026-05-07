A- A+

Imigração Governadora de Nova York ordena que agentes do ICE atuem com rosto descoberto A medida provavelmente será impugnada pelo governo do presidente Donald Trump depois que os tribunais anularam uma medida similar na Califórnia

A governadora do estado de Nova York, a democrata Kathy Hochul, ordenou, nesta quinta-feira (7), que os agentes federais de imigração que operam em seu estado trabalhem com o rosto descoberto.

A medida provavelmente será impugnada pelo governo do presidente Donald Trump depois que os tribunais anularam uma medida similar na Califórnia.

Desde o começo da controversa campanha de deportações em massa de Trump, os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) normalmente cobrem seus rostos para evitar serem identificados e eventualmente ameaçados fora de seu trabalho.

Mas esta prática foi muito criticada pelos democratas e pelas organizações de defesa dos direitos humanos, que veem nisso o desejo de agir com total impunidade, enquanto se multiplicam os atos de violência nos quais o ICE está envolvido.

No começo do ano, dois americanos foram mortos a tiros em Minneapolis por agentes federais.

"Para o ICE, usar máscaras sem uma razão justificada não é mais que uma tática de intimidação, uma tentativa covarde de evitar qualquer responsabilidade", declarou Hochul nesta quinta-feira.

A governadora democrata é considerada uma das principais opositoras a Trump e sua política migratória.

Hochul também anunciou que os agentes do ICE não vão mais poder entrar em escolas, bibliotecas, centros comunitários, de votação e outros locais sensíveis sem uma ordem judicial.

Ela também proibiu a polícia local de cooperar com a agência em qualquer operação realizada unicamente por motivos migratórios.

"Nossos agentes, pagos com os dólares dos contribuintes locais, foram contratados para proteger suas comunidades... Não estão ali para fazer o trabalho do governo federal", acrescentou a governadora.

O encarregado da política migratória de Trump, Tom Homan, advertiu recentemente que "o que vai acontecer com lugares como Nova York, e [se] as pessoas aprovarem leis ridículas para não trabalhar conosco, é que vamos inundar a área".

Uma lei aprovada na Califórnia e que exigia que os agentes federais mostrassem seus rostos foi bloqueada por um tribunal distrital no começo deste ano. Posteriormente, uma corte de apelações também tomou uma decisão contra a medida.

Veja também