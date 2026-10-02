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Nova York Governadora de NY nomeia promotora especial para investigar estupro coletivo em Cornell Ela afirma ter perdido a confiança na capacidade do promotor distrital local de lidar com o caso

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou na quinta-feira, 1º, que nomeou a procuradora-geral do Estado, Letitia James, como promotora especial para supervisionar a investigação das alegações de uma mulher de que foi estuprada coletivamente em uma fraternidade da Universidade Cornell. Novas atualizações devem ser feitas posteriormente sobre o assunto.

Ela afirma ter perdido a confiança na capacidade do promotor distrital local de lidar com o caso. Novas atualizações devem ser divulgadas posteriormente. A investigação havia sido inicialmente encerrada sem acusações em 2024.

No mês passado, a mulher entrou com um processo e o promotor do condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabriu a investigação. Desde então, ele tem sido alvo de críticas por ter abandonado a investigação original muito rapidamente.

A procuradora-geral supervisionará a investigação e, se necessário, apresentará provas a um grande júri, disse Kathy.

"A jovem que está no centro deste caso merece saber que todos os fatos serão examinados e que a justiça será feita", disse ela em um comunicado na quinta-feira (1).

As mensagens deixadas para Van Houten não foram respondidas de imediato na noite de quinta-feira (1).

O caso causou grande comoção no campus da Ivy League e levantou questões sobre a resposta da instituição, bem como sobre a questão mais ampla de como os casos de agressão sexual são tratados nos campi universitários.

A mulher, identificada apenas como Jane Doe nos autos do processo, relatou à polícia do campus em novembro de 2024 que havia sido agredida e, em seguida, discutiu o caso com os investigadores internos da universidade como parte do processo disciplinar de Cornell.

O processo contra sete membros da fraternidade, a universidade, a fraternidade Chi Phi e outros alega que ela foi drogada e alcoolizada e, em seguida, submetida a atos sexuais por um grupo de homens enquanto estava parcial ou totalmente incapacitada. Um dos homens enviou uma mensagem pelas redes sociais para outros membros da fraternidade alertando-os sobre o que estava acontecendo e convidando pessoas a participar, segundo o processo.

Os advogados de dois dos homens que ela está processando negaram que eles tenham participado de uma agressão sexual. Um deles afirmou que seu cliente não tocou na mulher. As tentativas da Associated Press de contatar os outros homens ou seus representantes não tiveram sucesso.

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