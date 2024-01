A- A+

NOTAS DE PESAR Governadora e presidente da Alepe lamentam falecimento de Sebastião Barreto Campello Fundador do Movimento Pró-Criança foi sepultado ao meio dia deste domingo (21), no Cemitério de Santo Amaro

A governadora Raquel Lyra (PSDB) divulgou, na tarde deste domingo (21), uma nota de pesar pela morte do fundador do Movimento Pró-Criança, Sebastião de Araújo Barreto Campello. O empreendedor social faleceu no final da tarde deste sábado (20), em virtude de um infarto agudo do miocárdio, e foi sepultado ao meio-dia deste domingo (21), no Cemitério de Santo Amaro.

“Graças à generosidade e trabalho de Sebastião, desde a fundação do MPC, mais de 30 mil crianças em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas e receberam acolhimento para ter uma vida mais digna”, escreveu Raquel.

A governadora termina o comunicado afirmando que Sebastião costumava dizer que a "solidariedade é a base da nossa existência". “As suas palavras e, mais do que isso, o seu trabalho segue como exemplo para todos nós. Aos seus amigos e familiares, deixo meu abraço fraterno”, finalizou a governadora.

Já o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) , Álvaro Porto (PSDB), também por meio de nota de pesar, escreveu que ao longo da sua vida, Sebastião de Araújo Barreto Campello mobilizou forças e trabalhou contra as injustiças sociais e em favor de crianças desamparadas na Região Metropolitana do Recife.

“À frente de uma entidade sem fins lucrativos, deu sentido ao empreendedorismo social, assegurando direitos, cidadania e dignidade a desassistidos. Doutor Sebastião deixa um exemplo de altruísmo e um legado marcado pela benevolência e pelo amor ao próximo. Que Deus conforte a família, amigos e todos os que fazem o Movimento Pró-Criança”, escreveu Porto.

