Projeto Governadora sanciona lei que autoriza doação de área para novo complexo da Obra de Maria Espaço próximo à Arena Pernambuco abrigará o Santuário São João Paulo II e projetos culturais, educativos e sociais

A governadora Raquel Lyra sancionou a lei que autoriza a doação de uma área localizada às margens da BR-408, em São Lourenço da Mata, para a construção de um complexo cultural e religioso da Comunidade Católica Obra de Maria. O espaço abrigará o Santuário dedicado a São João Paulo II e projetos voltados à educação, cultura, esporte e inclusão social.



Com aproximadamente 23 mil metros quadrados, a área fica próxima à Arena de Pernambuco e as obras deverão ser iniciadas no prazo de até 24 meses após a lavratura da escritura pública de doação.

O complexo terá atividades esportivas, educativas e ações culturais permanentes. Um dos destaques será a implantação de uma Escola de Música Inclusiva, em parceria com a Orquestra Criança Cidadã, fortalecendo a formação artística de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Santuário

A construção do Santuário São João Paulo II terá ajuda dos benfeitores europeus que apoiam a Comunidade Obra de Maria. O Santuário terá capacidade para aproximadamente 1.500 pessoas sentadas.. O santuário terá um valor simbólico relevante: foi a última paróquia criada pelo arcebispo Dom Fernando Saburido antes de concluir sua gestão à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife e será a primeira paróquia da Arquidiocese de Olinda e Recife dedicada a São João Paulo II.

“A construção do novo santuário consolida a região de São Lourenço, Camaragibe e Paudalho como um novo polo de fé e peregrinação, fortalecendo o turismo religioso e a vocação de Pernambuco para projetos que integram espiritualidade, cultura e desenvolvimento econômico”, afirmou o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa.

Apoio do Estado

O fundador da Obra de Maria destacou o empenho do estado em atender as demandas apresentadas pela comunidade católica, durante uma visita da governadora Raquel Lyra e da vice, Priscila Krause, à sede da comunidade.

Para Barbosa, a sanção da lei reflete a relação de confiança construída com o Governo. “Para mim, a palavra da governadora tem o mesmo valor que um documento assinado. Na minha experiência, ela cumpre o que assume e cumpre com rapidez, muitas vezes antes do prazo. Ao longo deste diálogo iniciado em 2024, apresentei pedidos que considerei fundamentais, como melhorias na infraestrutura, iluminação, atenção ao turismo religioso e, agora, a destinação do terreno para este complexo”, declarou, destacando também a construção do ramal da Arena, estrada que permite o acesso rápido ao estádio de quem vem de bairros de São Lourenço da Mata e Camaragibe, como Aldeia.

“Este complexo nasce do diálogo institucional, da confiança mútua e do compromisso com o bem comum, unindo fé, cultura e serviço à sociedade”, concluiu Gilberto. Com o avanço das etapas legais, o projeto entra agora em fase de planejamento executivo, abrindo caminho para a captação de recursos e o detalhamento das ações que serão implementadas no espaço.

A expectativa da Obra de Maria é que o complexo se consolide como um “referencial permanente de formação, acolhimento e promoção da cidadania, contribuindo para o fortalecimento do turismo religioso e para o desenvolvimento sustentável de São Lourenço da Mata e de Pernambuco como um todo”.

