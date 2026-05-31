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BRASÍLIA Governadora do DF é internada com pneumotórax e passa por procedimento médico Celina Leão (PP) permanece em observação em UTI de hospital particular de Brasília e sem previsão de alta

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi internada em um hospital particular de Brasília após ser diagnosticada com pneumotórax e passar por um procedimento médico na noite de ontem.



De acordo com boletim médico, ela permanecerá em observação numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), "adequada para o quadro clínico", ao longo deste domingo (31).

"Realmente, eu tive que ser internada, estava com falta de ar e com dor no pulmão. Eu não sou fraca, geralmente quando eu fico assim é porque precisa ver alguma coisa. Fiz o exame e deu um quadro de pneumotórax, um ar entre o pulmão e a pleura. Vou fazer um procedimento para retirar", relatou a governadora, em vídeo publicado nas redes sociais.

O pneumotórax se caracteriza como a presença de ar livre na cavidade pleural, como é chamada a membrana interna do tórax. Essa anomalia pode causar falhas na respiração, pois o ar que deveria estar dentro do pulmão escapa e cria pressão sobre o órgão.







Os sintomas incluem dor no peito, falta de ar e tosse. O tratamento de casos mais graves exige a retirada ou até cirurgia.

Celina foi atendida no Hospital Santa Lúcia Sul, da rede particular. A equipe médica relatou que o pneumotórax estava localizado no lado direito e foi solucionado por meio de uma "drenagem pleural, que transcorreu sem intercorrências e com exame radiológico de controle mostrando resultado satisfatório".

Candidata à reeleição no Distrito Federal, ela precisou cancelar agendas no fim de semana. Ela assumiu o cargo após renúncia do titular, Ibaneis Rocha (MDB), que pretende concorrer ao Senado.



Os dois ensaiaram um rompimento em meio ao escândalo do Banco Master e a disputa política, mas aliados apontam uma reaproximação nos últimos dias.

Pelas redes sociais, Ibaneis desejou pronta recuperação à governadora.

"Conheço sua força, sua determinação e sua capacidade de enfrentar desafios. Tenho fé de que, em breve, ela estará de volta, trabalhando e cuidando da nossa cidade com a dedicação de sempre. Como disse a ela: cuide-se. Brasília precisa de você. Que Deus a abençoe e lhe dê uma recuperação tranquila e breve."

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