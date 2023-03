A- A+

MUDANÇA Governadora Raquel Lyra anuncia ida do Cemit à Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade Antes, órgão era vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), foi até o Hospital da Restauração (HR), na noite desta segunda-feira (6), visitar as duas famílias dos adolescentes vítimas de mordida de tubarão nos últimos dois dias. E aproveitou para anunciar que agora o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) pertence à Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do governo.



Antes, o Cemit, criado em maio de 2014, estava vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco. Ela explicou o porquê da mudança.



“Estamos passando o Comitê para a liderança da Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente, para que a atuação do Governo de Pernambuco seja mais ampla. O que muda é que vamos deixar de ter atuação quando o incidente acontece e passar a atuar mais preventivamente, entendendo o que tá acontecendo na natureza e com os tubarões e o comportamento deles em Pernambuco. A gente quer prevenir”, disse Raquel, antes de afirmar que espera poder contar com o retorno das instituições de ensino na causa. O que não acontece há oito anos.

“Estamos chamando as universidades, que tinham parado com as pesquisas desde 2015, porque queremos restabelecer. Precisamos de estudos, pesquisas e uma atuação mais larga que agir em socorro”, complementou.

Questionada se o litoral pernambucano poderá sofrer uma interdição mais forte, com restrição de banhistas ao mar, a tucana relembrou que existem trechos proibidos e liberados por toda extensão da orla, mas assegurou que “uma avaliação mais profunda” será executada. Para isso, ela também apostou na educação da população, que deve respeitar as placas de sinalização.

“Há trechos que são proibidos e outros não, e vamos fazer uma avaliação mais profunda e com um trabalho de prevenção e educação mais forte para essas pessoas não acessem o mar. Vamos trabalhar para que esses incidentes não aconteçam mais”, afirmou.

Durante a visita ao hospital, a governadora revelou ainda que se reunirá com as prefeituras das cidades da Região Metropolitana do Recife, e tratará, entre outros temas, sobre os recorrentes incidentes. O encontro está previsto para acontecer nesta terça-feira (7).

“Nesta terça-feira estarei reunida com todos os prefeitos da Região Metropolitana, especialmente do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Trataremos do tema para agir de maneira articulada”, prometeu.

