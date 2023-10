A- A+

Educação Governadora Raquel Lyra anuncia pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2023 O valor total a ser pago neste ano é de R$ 164,4 milhões, com valor médio de R$ 5.690,69 e valor máximo de mais de R$ 13 mil

Nesta sexta-feira (13), o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), efetuará o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2023. O valor total a ser pago neste ano, segundo a governadora Raquel Lyra, é de R$ 164,4 milhões, com valor médio de R$ 5.690,69 e valor máximo de mais de R$ 13 mil.

Ao todo, serão contemplados mais de 26 mil profissionais da educação que desempenharam suas funções nos processos educacionais e nas metas atingidas, tanto nas unidades escolares elegíveis ao benefício, como nas Gerências Regionais de Educação (GREs) e na sede da Secretaria de Educação e Esportes.

O bônus está regulamentado pelo Decreto nº 55.510, publicado nesta quinta (12) no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a governadora, Pernambuco valoriza a educação. Com isso, na comemoração do Dia dos Professores - celebrado no próximo domingo (15) -, serão mais de R$ 160 milhões depositados na conta dos servidores da educação do Estado.

“Fruto do resultado do trabalho desempenhado ao longo do último ano e hoje podendo ter a oportunidade de garantir mais respeito ao trabalhador e trabalhadora e também a valorização do seu trabalho a partir das metas alcançadas. Juntos pela educação faremos a verdadeira mudança que Pernambuco precisa”, destacou.

Para a secretária de Educação e Esportes, Ivaneide Dantas, a valorização dos professores e professoras está entre as prioridades da atual gestão. “Esse bônus, anunciado na semana em que comemoramos o Dia do Professor, é um reconhecimento ao esforço dos profissionais que diariamente trabalham para alcançar as metas e garantir que tenhamos uma educação de qualidade em Pernambuco. É dessa forma que vamos transformar a educação do nosso estado”, afirmou a secretária.

Receberão o bônus os profissionais da educação que atuam nas escolas que possuem matrículas nas etapas de ensino examinadas pelas avaliações externas (Ideb e Idepe) durante o processo, ou seja, 5º ano do Ensino Fundamental, 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Além disso, também estão aptos a receber o benefício os servidores que possuem pelo menos seis meses de efetivo exercício no ano de 2022 em unidade escolar elegível, GRE ou na sede da Secretaria de Educação e Esportes.

