Café da manhã do galo Governadora Raquel Lyra explica que esquema de trabalho do Carnaval foi planejado desde setembro Ao todo, foram mais de mil contratos fechados para a Folia de Momo em todo Estado

A governadora Raquel Lyra explicou, durante o café da manhã do Galo da Madrugada, na manhã deste sábado (10), no Forte das Cinco Pontas, na área central do Recife, que o esquema de trabalho do Carnaval foi planejado desde setembro de 2023.

Ao todo, foram mais de mil contratos fechados para a Folia de Momo em todo Estado.

