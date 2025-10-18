A- A+

ACIDENTE EM SALOÁ Governadora Raquel Lyra manifesta solidariedade às famílias das vítimas do acidente na BR-423 Em agenda oficial na China, Raquel Lyra declarou que está acompanhando o suporte dado às vítimas

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, manifestou pesar pelas 17 mortes registradas no acidente de ônibus ocorrido na noite da última sexta-feira (17), na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste do estado.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Lyra afirmou que está acompanhando a situação mesmo à distância, já que cumpre agenda oficial na China.

“Neste momento de dor, quero me solidarizar às famílias enlutadas que perderam seus entes no acidente na BR-423, em Saloá, no Agreste. Infelizmente, a tragédia vitimou 17 pessoas e deixou vários feridos”, escreveu.

A governadora também destacou que tem mantido contato constante com a vice-governadora em exercício, Priscila Krause, para garantir o suporte necessário às equipes de resgate e às vítimas.

“Desde o primeiro instante da notícia, permaneci, daqui da China, em contato com a governadora em exercício Priscila Krause. Agora, rezo para que Deus dê o conforto necessário às famílias das vítimas”, acrescentou.

O governo estadual informou que órgãos de segurança e saúde de Pernambuco seguem atuando no atendimento aos feridos e na apuração das causas do acidente

Veja também