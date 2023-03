A- A+

TUBARÃO Governadora Raquel Lyra visita vítimas de tubarão no Hospital da Restauração Litoral de Pernambuco registrou três incidentes com tubarão nos últimos 15 dias

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), foi até o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, visitar as duas famílias dos adolescentes vítimas de mordida de tubarão nos últimos dois dias.

O adolescente de 14 anos, mordido neste domingo (5) enquanto tomava banho de mar em área proibida, em Piedade, já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e se recupera do trauma no setor ambulatorial. Já a adolescente de 15 anos, passou por uma cirurgia e está na sala de recuperação. Ambos tiveram membros amputados.

A política chegou na unidade de saúde por volta das 18h30 desta segunda-feira (6), e frisou rapidez nos dois resgates. “Vim visitar as famílias e os pacientes, prestar solidariedade e apoio, e nos colocar à disposição. Foi uma intervenção rápida dos bombeiros e dos médicos nos dois jovens. Eles conseguiram ser estabilizados”, disse Raquel, inicialmente.

Assegurando assistência às vítimas também após receberem alta médica, Raquel citou que ajudará em uma prótese para o adolescente, que perdeu uma das pernas com a mordida que sofreu.

“Conversei com a mãe dele, nos colocando à disposição e vamos acompanhar o caso, até para que ele tenha uma reabilitação adequada e possa ter acesso a uma prótese, e retornar sua vida”, afirmou.

A assistência para “voltar à normalidade" foi estendida à vítima desta segunda-feira (6). “A adolescente também está na sala de recuperação e vamos ter um acompanhamento também em casa, para a vida dela voltar a normalidade, no que for possível”, encerrou.

Durante a visita ao hospital, a governadora revelou que se reunirá com as prefeituras das cidades da Região Metropolitana do Recife, e tratará, entre outros temas, sobre os recorrentes incidentes. O encontro está previsto para acontecer nesta terça-feira (7).



Veja também

Saúde Até 2,5 milhões podem ter glaucoma no Brasil, diz sociedade médica