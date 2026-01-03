A- A+

EUA ATACA VENEZUELA Governadores de oposição celebram ataque dos EUA à Venezuela, enquanto aliados de Lula lamentam O único governador cotado para a presidência neste ano e que não se manifestou foi o chefe do Executivo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Governadores brasileiros se manifestaram neste sábado, por meio de redes sociais, sobre o ataque realizado pelos Estados Unidos à Venezuela e a captura do o líder chavista Nicolás Maduro. Enquanto os governadores de oposição celebraram a ação americana, aliados do governo federal condenaram o ataque e alertaram para violações ao direito internacional.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que a data deve marcar um momento histórico para o país vizinho, "como o dia da libertação do povo venezuelano". "Que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país”, escreveu.

No Paraná, o governador Ratinho Junior (PSD) elogiou diretamente o presidente dos Estados Unidos, chamando a decisão de "brilhante". "um povo que estava sendo oprimido há décadas por tiranos antidemocráticos”, afirmou.

Assim como Caiado e Ratinho, outro presidenciável que comentou foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que declarou que a queda de Maduro pode representar um novo caminho de paz e estabilidade para a Venezuela. “O chavismo isolou a Venezuela do mundo, destruiu a economia, expulsou milhões do próprio país e mostrou os efeitos trágicos de regimes autoritários”, pontuou.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que já se lançou como pré-candidato à presidência, criticou o regime de Maduro, mas ponderou que a invasão dos EUA e a captura do líder chavista é grave e manifestou preocupação com "a escalada de tensão em nossa região".

"O regime ditatorial de Maduro é inadmissível. Viola direitos humanos, sufoca liberdades e impõe sofrimento ao povo venezuelano. No entanto, a violência exercida por uma nação estrangeira contra outra soberana, à margem dos princípios básicos do direito internacional, em especial o de não intervenção, é igualmente inaceitável", pontuou.

O único governador cotado para a presidência neste ano e que não se manifestou foi o chefe do Executivo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Do lado dos governadores aliados ao governo federal, as manifestações foram de condenação ao ataque. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), classificou a ação como grave e diz que "representa precedente extremamente perigoso". "Ataques a nações violam as regras do direito internacional e contribuem para o surgimento de novas guerras, que só trazem mortes, sofrimento e destruição”, escreveu.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), publicou uma longa manifestação em que ponderou sobre os riscos do regime de Maduro, mas criticou a atuação de uma potência estrangeira em um país latino.

"A América do Sul vive um retrocesso histórico no dia de hoje. (...) A permanência inadmissível de Nicolas Maduro - e sobretudo sua última ratificação autoritária no poder - levantou todos os piores sinais de aversão e repulsa daqueles que cultuam a democracia plena na Venezuela e no mundo. Que Maduro não deveria nem poderia mais permanecer, como ditador, não há dúvida. A questão não é essa. A questão é se os fins justificam os meios e se somos na América Latina meras colônias como quando os primeiros europeus chegaram por aqui", pontuou.

Barbalho ressaltou que "quando uma potência estrangeira captura e sequestra o chefe de Estado de um país soberano estamos diante de uma agressão à toda ordem internacional".

"A violência extrema de uma nação estrangeira nas fronteiras de nosso continente é também uma agressão sobre outra agressão, a da ditadura de Maduro, mais uma na histórica da sofrida América do Sul", disse.

Outro aliado do governo federal, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também se manifestou pelas redes sociais e classificou a ação como uma agressão estrangeira. "Alinho-me ao posicionamento do governo brasileiro, que, por meio do presidente Lula, manifestou sua oposição firme em relação ao ocorrido”, escreveu.

O governador afirmou que o governo estadual acompanha a situação de baianos que estejam na Venezuela.

Lula condena ataques

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou neste sábado os ataques à Venezuela anunciados pelos Estados Unidos. Em comunicado, o brasileiro afirmou que os atos "representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional".

"Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões", diz a nota.

Segundo Lula, "a ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz".

"A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação",

