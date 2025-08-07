A- A+

MOBILIDADE Governo abre licitação para obras no TI Camaragibe; investimento será de R$ 35,3 milhões Intervenção faz parte de conjunto de reformas em três terminais da RMR

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) lançou a licitação para realizar obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A concorrência eletrônica para as intervenções no equipamento localizado no corredor Leste-Oeste vai ser lançada no dia 26 de agosto, às 10h. O valor máximo estimado é de R$ 35.336.418,07.

Essa iniciativa faz parte do pacote de melhorias para três terminais importantes da RMR, que são Camaragibe, PE-15 e Pelópidas Silveira. O objetivo das ações é modernizar a infraestrutura, oferecer mais conforto à população e fortalecer o sistema de transporte público metropolitano.

Entrega recente

Em fevereiro, foi entregue a ampliação do TI Igarassu, com investimento de R$ 30 milhões. Essa entrega mais que dobrou a capacidade do modal para 40 mil passageiros, por dia, e garantiu integração entre diferentes modalidades de transporte, incluindo os ônibus do tipo BRT.

“O novo terminal será mais robusto, com mais plataformas, áreas de convivência, banheiros climatizados, praça de alimentação e quiosques, promovendo um ambiente moderno e acolhedor para a população. A obra vai ampliar a capacidade de atendimento de 60 mil para 80 mil passageiros por dia, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no transporte público da RMR”, afirmou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena.

Com informações da assessoria

Veja também