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ALEMANHA Governo alemão condena distúrbios e saques ocorridos após protestos de jovens no sábado O ministro atribuiu os distúrbios a grupos "violentos" de esquerda e a pessoas provenientes de comunidades de imigrantes

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, condenou os episódios de violência ocorridos na noite do sábado em várias cidades do país, após as manifestações juvenis realizadas em cerca de trinta cidades alemãs ao longo do dia, que reuniram pacificamente dezenas de milhares de pessoas, e advertiu que os responsáveis deverão responder perante a Justiça.

O ministro atribuiu os distúrbios a grupos "violentos" de esquerda e a pessoas provenientes de comunidades de imigrantes, às quais acusou de aproveitar as manifestações para cometer atos de vandalismo. "Os agitadores e saqueadores serão identificados e terão de responder por seus atos", afirmou em declarações ao jornal 'Bild', ressaltando que esses comportamentos serão punidos com severidade.

O ministro do Interior destacou o trabalho das forças policiais e considerou que o amplo destacamento de policiais ordenado foi fundamental para conter a violência. "Graças à grande dedicação de nossos policiais, foram evitados episódios de violência extrema como os ocorridos em Paris", destacou.

As manifestações foram convocadas pela iniciativa "Gen Z Regelt" (A Geração Z assume o comando), que promoveu protestos pacíficos em mais de 30 cidades para exigir melhorias na educação, respostas ao aumento do custo de vida e maiores medidas de justiça social.

Embora as manifestações tenham ocorrido sem incidentes, durante a noite foram registrados confrontos e distúrbios em diversas cidades, especialmente em Frankfurt e Colônia. Em Berlim, alguns participantes lançaram garrafas e fogos de artifício, enquanto as forças de segurança recorreram ao uso de canhões de água em determinados locais.

Esses incidentes ocorrem em um contexto de distúrbios relacionados a mobilizações juvenis em outros países europeus nas últimas semanas, com a França entre os locais onde foram registrados episódios de especial gravidade.

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