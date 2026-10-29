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ESTADOS UNIDOS Governo americano demite principal estrategista do Exército, afirma imprensa O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos reduziram em 20% o número de generais e almirantes, o que ele atribuiu a uma melhor "prestação de contas"

O governo dos Estados Unidos demitiu o principal estrategista do Exército, no momento em que a administração de Donald Trump parece estar preparando novos ataques contra o Irã, informou a revista The Atlantic.

O tenente-general do Exército Brett Sylvia foi afastado nesta semana do cargo de comandante de estratégia, planejamento e política do Estado-Maior Conjunto, segundo a publicação, que cita fontes não identificadas do Departamento de Defesa.

Sylvia é o mais recente de uma série de oficiais militares de alto escalão demitidos desde o retorno de Trump ao poder, em janeiro de 2025.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos reduziram em 20% o número de generais e almirantes, o que ele atribuiu a uma melhor "prestação de contas".

Hegseth sugeriu que os cortes foram direcionados a oficiais que não aderiram aos seus esforços para garantir que as Forças Armadas se concentrem na guerra e não nas políticas progressistas ("woke") dos governos anteriores.

Nenhuma explicação foi apresentada para a saída de Brett Sylvia e não foi anunciado um substituto, segundo a revista The Atlantic.

A AFP entrou em contato com o Pentágono para solicitar um comentário sobre a destituição.

Trump cogita voltar a bombardear o Irã após as eleições de meio de mandato de 3 de novembro.

"Talvez façamos outra pequena 'Epic Fury'", declarou Trump na semana passada, em referência à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em fevereiro, que desencadeou a guerra.

Não foram registrados ataques significativos dos Estados Unidos ou do Irã contra alvos em terra desde o início de setembro, e o conflito tem se concentrado em ataques contra navios comerciais.

Entre seus cargos anteriores, Brett Sylvia comandou a divisão responsável pelos ataques aéreos do Exército e comandou uma unidade no Iraque.

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